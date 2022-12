Afrique: Sénégalais de la diaspora assassinés ou morts dans des circonstances nébuleuses - HSF dresse un "bilan macabre" de 34 victimes, en 2022

A la veille du nouvel an 2023, comme elle le fait chaque mois de décembre, depuis plusieurs années, Horizon Sans Frontières (HSF) a publié sa "listes macabre" des Sénégalais de la diaspora tués ou ayant perdu la vie dans des circonstances/conditions non élucidées à l'étranger. L'Organisation internationale des migrants dirigée par Boubacar Sèye, faisant le "Bilan macabre des Sénégalais de la diaspora assassinés ou morts dans des circonstances nébuleuses en 2022", dénombre "34 cas enregistrés par HSF".

Dressant la cartographie de ces victimes dont les noms, âges, dates et lieux (villes et pays) de décès figurent sur la liste, suivant un ordre chronologique des assassinats, HSF rapporte que l'Europe est le continent le plus meurtrier pour nos compatriotes vivant à l'étranger, avec 64,7% des cas. Elle est suivie de l'Afrique 17,6%, de l'Amérique Latine 11,7% et des Etats Unis d'Amérique (USA) 5,8%, renseigne un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien, ce dimanche 18 décembre 2022.

Voici la liste des victimes :

Bilan macabre des sénégalais de la diaspora assassinés ou morts dans des circonstances nébuleuses en 2O22 :

34cas enregistrés par HSF

Omar Mbodj 30 ans, célibataire sans enfants vivait aux usa, criblé de balles dans sa voiture le 13 janvier.

Pape Fall tué par balles dans la forêt amazonienne du Brésil le 17 janvier alors qu'il se rendait aux USA

Katy NDiaye repêchée dans la Meuse en Belgique le 1er Janvier. Elle est décédée lors de son Transfer à l'hôpital.

Un Sénégalais a été retrouvé mort, dans un appartement à Via Fiume, à Sulmona le 8 février en Italie. La victime, nommée T. O. G., est âgée de 31 ans.

Abdoulaye BA tué le mardi 8 février à coups de couteau à Port- gentil (Gabon) dans sa boutique.

Saliou Guissé, commerçant sénégalais en Afrique du Sud a succombé le samedi 19 février suite à ses blessures lors d'une agression dans sa boutique le 31 janvier 2022

Momar Amar, 66 ans, résidant en Italie, a perdu la vie hier, dans un accident de la circulation. Mara, comme l'appelaient ses proches, a percuté de plein fouet sa Renault Sceniccontre une Porsche Montichiari le 03 Mars.

Un Sénégalais A.D., 47 ans a été retrouvé mort dans la Via Ciamarella à Turin en Italie le 10 Mars.

Un Sénégalais du nom de Souleymane Diaw, établi au Gabon, a été tué lundi 14 Mars à Port Gentil, la capitale économique gabonaise. Le défunt, un commerçant, est originaire de la région de Matam dans le nord-est du pays.

Un ressortissant sénégalais SOULEYMANE SOUR, tue sa femme et leur fillette à Vaulxen-Velin le lundi 4 avril. Dans la nuit du 13 au 14 avril, un ressortissant sénégalais s'est présenté au commissariat de police de Vaulx-en-Velin (Rhône). Il a expliqué avoir passé dix jours, enfermé avec les corps de sa femme et de sa fille qu'il aurait tuées.(2 victimes)

Le mardi 7 juin, un Sénégalais du nom de Modou Niang a été poignardé à mort par BARA Ndiaye au milieu de la rue à Garrucha, une commune d'Espagne, dans la province d'Almería.

ITALIE : Deux frères sénégalais, Fallou et Bassirou BOP, âgés de 14 et 18 ans se sont noyés à San Biagio di Callalta(TREVISE) 20 juin .(2 victimes)

Fallou, un jeune homme né au Sénégal et résidant à Gaggiano (Trévise) a été retrouvé mort vendredi matin à l'intérieur du lac de San Novo di Zibigo San Giacomo, dans la région Milanaise. (MILAN)

ITALIE : Il s'appelait Kante Demba, le chauffeur qui a été électrocuté samedi 16 juillet à Calcinato. Né au Sénégal, âgé de 60 ans, il vivait à Concesio avec sa famille et était employé par Germani depuis des années.

Mouhamadou Lamine Dramé, le Lundi 8 Août un Sénégalais âgé de 16 ans a reçu cinq balles, dans l'estomac, la mâchoire, l'avant-bras et l'épaule. Selon le procureur, six plombs ont été trouvés. La police de Dortmund a ouvert le feu sur un jeune sénégalais.

La communauté sénégalaise établie à Albanie Lombardo est endeuillée par la mort de Diaga Ndome. Ce Sénégalais de 21 ans, est décédé par noyade mort dans le lac d'Endine, alors qu'il se baignait avec ses amis. Le drame s'est produit vers 12h30 le lundi 15 août dernier, jour de l'Assomption.

Mercredi 17/08 aux environs de 13h, Un compatriote nommé Ousmane Cissé a été tué dans des conditions atroces en Italie. En effet, Cissé a été écrasé par un train alors qu'il traversait les voies du Viale Rimembranze di Greco 47, Le Sénégalais, qui aurait eu 21 ans le 1er décembre prochain, n'avait aucun papier sur lui. Il a fallu des heures pour l'identifier.

Mouhamadou Sow heurté mortellement par un véhicule à Atlanta le lundi 22 Août

Mardi 16 Aout à Milan (Italie), un jeune Sénégalais nommé Ousmane Cissé a été tué dans des circonstances terribles. Âgé de 20 ans, notre compatriote a été mortellement percuté par un train peu avant 13 heures entre les carrefours Turro et Mirabello, dans la capitale de la Lombardie.

Makhaly Gueye responsable du PDS à San Paulo au Brésil, sauvagement tué par agression avec arme blanche le dimanche 25 septembre.

Ibrahima Diouf est originaire de Yène, marié et père d'une fille, vivait en Espagne depuis six ans. Il s'est d'abord installé pendant quatre ans à Bilbao. Ensuite, il a déménagé à Huelva de Cartaya, pour la saison des olives, avant de finir à Villacarrillo. Une ville où il a vécu pendant un an et demi avant sa mystérieuse disparition depuis le 5 janvier 2021

Le 11/10,le corps d'un jeune de 15 ans a été retrouvé sur la voie ferrée de Turin et est resté sur les rails pendant de longues heures avant que les secours n'arrivent sur les lieux. Après vérification, il s'est avéré qu'il s'agit d'un Sénégalais.

Le mardi 18 octobre dernier, un Sénégalais nommé Ibrahima Gueye, 39 ans, a été abattu par balle en plein jour à Tijuana à la frontière mexicaine alors qu'il tentait de rallier les EtatsUnis.

Maimouna Gueye, 27 ans, et de sa mère. Ils vivaient en Italie précisément en Milan. La fille qui était au volant de sa voiture de marque Dacia Sandero avec sa maman âgée de 56 ans a heurté une Audi A6 conduite par un homme de 47 ans. Le drame est survenu avant-hier mercredi 19/10 aux environs de 17 heures sur la nationale 36.(2 victimes)

Deux Sénégalais sont décédés et trois autres blessés dans un accident de la route survenu, ce jeudi à Zouerate, une ville du nord de la Mauritanie proche de la frontière avec le Sahara.

Un " Modou-Modou " vivant en Espagne, Mame Gor Ndiaye, a été assassiné, lundi 7/11, dans la nuit, par des individus non encore identifiés. Pour l'instant, aucune piste sur le mobile de cet acte n'est rendue publique. Il est âgé de 41 ans et est originaire de Mbacké. Il était un cultivateur.

Un Sénégalais de 36 ans, nommé M. L. Dieng a trouvé la mort dimanche 20/11 dans la cellule du commissariat de Juchitan au Mexique.

Samedi 2/12, une très triste nouvelle vient de s'abattre sur la communauté sénégalaise de Belgique, notre frère Auguste DIA vient de nous quitter suite à un accident de travail.

Ibra Seck, taximan sénégalais habitant à Pire, a été sauvagement tué par pistolet par une bande armée, à une soixantaine de kilomètres de la frontière sénégalo-malienne, non loin de Kayes.( publié le 7/12)

Massamba NDIAYE, père de trois enfants, chute mortellement le 12 décembre dans l'usine

Orlandi en Italie

Cartographie

Europe : 64,7% , Afrique 17,6% , Amérique Latine 11,7%, USA 5,8%