Algérie: Mise en service d'un système informatisé pour le suivi de la situation financière des communes

ALGER — Un système informatisé a été mis en service, le 11 décembre courant, pour assurer un suivi permanent de la situation financière de chaque commune à chaque fin de mois, a indiqué lundi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire.

"Dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire pour la modernisation de la gestion locale, et en vue de consacrer le principe de transparence dans la gestion des deniers publics et d'assurer une meilleure efficacité dans la mise en œuvre du budget, un système informatisé a été mis en service, le 11 décembre courant, pour assurer un suivi permanent de la situation financière de chaque commune à chaque fin de mois", précise la même source.

Ce système permettra également à tous les responsables locaux et centraux de "contrôler l'utilisation des allocations financières, de déterminer le niveau des dépenses globales et celui du recouvrement des recettes ainsi que les fonds disponibles à chaque fin de mois et à chaque fin d'exercice financier, mais aussi d'identifier les difficultés financières pouvant survenir dans chaque commune, ce qui permettra de prendre les mesures anticipatives nécessaires pour les éviter", conclut la même source.