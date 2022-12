Afrique: Etats-Unis-Afrique - Une cagnotte de 33 000 milliards à partager aux pays Africains.

Le sommet Etats-Unis-Afrique s'est achevé avec un engagement de Joe Biden : 55 milliards de dollars de coopération publique sur 3 ans et 15 milliards d'accords privés. Quelle serait dons la part du Cameroun ?

On se souvient du sommet de La Baule en France qui avait réuni autour du président Mitterrand des leaders Africains en 1990. L'aide de la France était désormais conditionnée par l'avancée démocratique de chaque pays Africain. Une résolution qui a connu des fortunes diverses. A l'instar de la fuite de Hussein Habré du Tchad et le multipartisme au Cameroun. Apres le sommet de washington quelle sera la nouvelle image des relations USA-AFRIQUE ?

Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics pense à un " Changement de cap ". La relation entre les deux parties devrait connaître une nouvelle impulsion au sortir du 2e sommet des Leaders qui s'est achevé jeudi dernier à Washington. Santé, Sécurité, changements climatiques, infrastructures, numérique ... seront les principaux secteurs de cette relance pour laquelle la partie américaine a d'ores et déjà annoncé un financement de plus de 33 000 milliards F.

Cependant que Meyomessala Hebdo estime qu'" On est ensemble ". 55 milliards de dollars de coopération publique sur 3 ans et 15 milliards d'accords privés. Tels sont les engagements de l'administration Biden pour l'Afrique, un continent qu'il a promis visiter. Le diplomate Johnnie Carson a été désigné pour veiller au suivi de toutes les annonces. Chef de la délégation camerounaise, le président Paul Biya a pris la parole pendant le forum sur la coopération civile et commerciale entre l'Afrique et le pays de l'Oncle Sam dans le domaine spatial, et la table ronde privée " Milken Institute-Invest Africa U.S ". Madame Chantal Biya a participé au mini-sommet sur la prévention des cancers organisé par Jill Biden, première dame des Etats-Unis, avant d'accompagner son époux au dîner offert par le président américain à la Maison Blanche.

Finalement, quelle sera la part du Cameroun dans ce gâteau Américain ? Bougna Hebdo revient sur " Ce que le Cameroun a proposé aux américains ". En marge de ce sommet, des échanges ont été organisés entre le Ministre des Travaux Publics et des Investisseurs américains. Dix projets ont été présentés, dont cinq autoroutes d'un linéaire de plus de 2000 kilomètres.

Par ailleurs, 6 ans après, l'Accident ferroviaire d'Eseka est entré dans la mémoire collective avec " La stèle en mémoire des victimes inaugurée ". Pour Génération Libre, La flamme de leur mémoire ne s'éteindra plus jamais à Eséka. Le monument funéraire a été inauguré le 16 décembre 2022 par Jean Ernest Masséna Bibehe. Le ministre des Transports a présidé la cérémonie en qualité de représentant personnel du chef de l'Etat. Après plusieurs interruptions, la stèle en mémoire des disparus de l'accident du train intercity 152 du 21 octobre 2016, est enfin érigée, 6 ans après le drame.

En fait, "Eseka rentre en gare une fois pour toutes". La stèle érigée en mémoire des victimes de l'accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 a été inaugurée vendredi 16 décembre dernier à l'esplanade de la gare voyageurs d'Eseka par Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe ministre des transports représentant personnel du Chef de l'État de la République du Cameroun écrit La Voix du Centre.