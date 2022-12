Soudan: Le Ministre Adjoint Egyptien des AE reçoit un groupe de stagiaires au Centre Ankara d'Al-Ahram

Le Caire — Le Ministre Adjoint Egyptien des Affaires Etrangères et ancien Ambassadeur d'Égypte au Soudan, Ambassadeur Hussam Eissa, a affirmé que la relation de l'Égypte avec le Soudan est stratégique et enracinée.

Lors de sa réception au Ministère des Affaires Etrangères à un groupe de la session de formation de relations publiques, médias et cérémonies, organisée par le Centre Ankara pour les services de presse au Centre Régional de Formation d'Al-Ahram, il a déclaré que l'Egypte ne voit pas le Soudan comme les autres le voient, et que le bien du Soudan est bon pour l'Egypte, ajoutant que le Soudan est pour l'Egypte une ligne rouge, et qu'elle n'hésitera pas à le soutenir, et n'hésitera pas à repousser tout mal qui lui est fait, quelle que soit sa source.

L'Ambassadeur Eissa a souligné que l'Égypte se tient au côté de l'unité du Soudan, ainsi que de l'unité et de la cohésion de son front interne, et que l'Égypte soutient toute option sur laquelle le peuple soudanais s'accorde et accepte, et qu'elle n'a pas de solutions toutes faites, et ne voit aucun bien dans toute option toute faite qui est imposée sur le peuple soudanais.

Le Ministre Adjoint Egyptien des Affaires Etrangères a salué la coopération positive entre les institutions égyptiennes et soudanaises, indiquant que cela est conforme à la politique de l'État égyptien et aux directives du Président Abdul-Fattah El-Sisi, qui appelle à ouvrir tous les canaux pour servir les frères soudanais.

Il a considéré son mandat d'ambassadeur de son pays au Soudan comme l'une des meilleures années de son service au sein du Ministère Egyptien des Affaires Etrangères, ajoutant qu'il a toujours eu le sentiment d'être dans son pays et parmi son peuple.

Il a promis de soutenir et de faciliter tous les moyens de communication entre le Soudan et l'Égypte, et de soutenir tous les projets communs qui bénéficient aux deux pays frères.