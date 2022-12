Gabon: Inauguration du Centre de santé " Caritas " à Libreville

Libreville, le 19 décembre 2022 - Dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire de l'arrivée du Pape Jean-Paul II au Gabon et de la signature de l'accord-cadre entre le Gabon et le Vatican, le Ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong accompagné de son Ministre Délégué Madame Justine Libimbi épse Mihindou, a procédé en compagnie du Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d'Etat auprès du Saint-Siège, du Nonce Apostolique du Gabon, Monseigneur Javier Herrera Corona et de l'ensemble des Evêques du Gabon, à l'inauguration du Centre de santé " Caritas " .

Anciennement appelé Dispensaire de Caritas, ce centre de santé a été entièrement réhabilité et équipé grâce à la charité du Pape François et à l'association " Amici e dame dell'avvocatella' " et offrira des soins en consultation externe, en santé maternelle et infantile, en vaccination des enfants de 0 à 11 mois conformément au programme vaccinal de l'OMS, en consultation post et prénatale.

De plus, des soins spécialisés en gynécologie, médecine générale, petite chirurgie et dépistage des cancers du col de l'utérus seront également offerts aux patients. Le Centre dispose aussi d'un Laboratoire moderne pour le diagnostic médical.

Saisissant cette occasion, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a tenu aux noms du Président de la République et de Madame le Premier Ministre, à remercier le Saint- Siège " pour ce précieux don qui permettra de sauver des vies et d'offrir des soins de qualités à la population gabonaise. Il participera de ce fait à l'amélioration de l'offre de soins dans notre pays permettant ainsi au Gouvernement de pouvoir assurer une plus grande prise en charge de la population " a-t-il indiqué tout en assurant l'implication et l'accompagnement du Ministère de la Santé à ce centre par la mise à disposition des médicaments et consommables médicaux.

En sa qualité de Ministre chargé de la Protection Sociale, il a invité la Responsable dudit centre à se rapprocher de la CNAMGS afin que la structure soit agréée pour la prise en charge des patients assurés. Il a par ailleurs manifesté sa volonté d'une collaboration plus franche et agissante entre le département ministériel dont il a la charge et le Vatican conformément à l'accord-cadre entre les deux Etats notamment dans la construction, la gestion et l'animation de certaines structures hospitalières.

Pour Son Eminence Cardinal Pietro Parolin " la réhabilitation du Centre de Santé "Caritas" est le fruit d'une action conjointe Eglise Catholique et Autorités nationales. C'est l'expression d'une convergence sur une action aussi importante comme l'attention aux pauvres et l'aide à la santé. C'est un espace qui apparaît comme un lieu de vie, oasis d'eau et de verdure. La réhabilitation et la restructuration du centre a été spécialement dédiée à la santé de la femme particulièrement aux femmes enceintes qui portent en elles des enfants, l'espoir du monde ".

La cérémonie inaugurale a aussi été marquée par la bénédiction du Centre par l'Éminence Cardinal Pietro Parolin " afin qu'il serve à la gloire de Dieu et au bien de toute la population locale, particulièrement les femmes, les plus pauvres et les plus nécessiteux " a indiqué la Sœur Marie Louise, Responsable du Centre.

Pour rappel, la gestion de cette structure a été confiée aux filles de Saint Joseph de Genoni depuis près de 20 ans et est située dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville.