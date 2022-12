Congo-Kinshasa: Une délégation parlementaire russe exprime l'attachement de la Russie à l'intégrité territoriale de la RDC

Une délégation des députés de l'Assemblée fédérale de Russie a rassuré Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale de la RDC de l'attachement de la Russie à l'intégrité territoriale des Etats africains et surtout de la RDC.

Le président de l'Assemblée nationale de la RDC a reçu ce lundi 19 décembre une délégation de parlementaires russes conduite par Nikolay Novichkov, président d'amitié entre la Russie et un groupe de pays d'Afrique centrale et australe.

Les questions sécuritaires étaient au cœur des échanges entre Christoph Mboso et la délégation parlementaire russe. Pour le chef de cette délégation et président d'amitié entre la Russie et un groupe de pays d'Afrique centrale et australe, la Russie est favorable à coopérer avec la RDC pour l'aider à faire face aux forces négatives.

" En termes président du groupe d'amitié entre la Russie et la RDC ainsi certains pays d'Afrique centrale et australe, je prône toujours l'intégrité territoriale des pays africains, surtout de la RDC. La Russie et son peuple sont pour la paix et la prospérité de toutes les nations du monde. Nous défendons toujours cet idéal. Je tiens à remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour cet accueil chaleureux et j'espère que nous allons raffermir nos relations ", a indiqué Nikolay Novichkov.

Outres les questions sécuritaires, les échanges ont porté aussi sur le processus électoral en RDC, ajoute le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso :

" Ils sont venus nous remettre une invitation pour participer à la conférence parlementaire internationale qui aura lieu du 19 au 20 mars 2023 à Moscou. Les parlementaires russes ont promis de demeurer aux côtés de la RDC aussi pour les élections que d'autres questions liées à la paix et la sécurité ".

Par ailleurs des hommes d'affaires russes veulent explorer les opportunités d'investissement en RDC, ajoute Christophe Mboso.