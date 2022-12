Congo-Brazzaville: Diaspora - Des passeports disponibles pour des Congolais de France

Les hautes autorités congolaises portent à nouveau une attention particulière sur leurs compatriotes établis en France. Le ministre Jean Dominique Okemba a présidé, le 19 décembre, la cérémonie de remise des passeports qui s'est déroulée à l'ambassade du Congo, dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions entre l'État congolais et le collectif de la diaspora.

La cérémonie a constitué la deuxième rencontre citoyenne entre le vice-Amiral Jean Dominique Okemba, ministre, secrétaire général du Conseil national de sécurité, et le collectif des Congolais résidant en France anciennement connus sous le vocable des "Combattants". Elle s'est déroulée dans la salle verte de l'ambassade du Congo et doit sa réussite au fait que celle-ci s'est employée à remplir sa part de mission avec grande diligence. Il est, d'ailleurs, à noter que c'est devenu l'une des missions quotidiennes de grande utilité qu'exerce le consulat avec son service de l'état civil.

Rodolphe Adada a tenu à le rappeler en s'adressant aux heureux récipiendaires du jour dans son mot de bienvenue, soulignant que l'ambassade constitue "la Maison commune" pour tous les Congolais et " qu'ils soient convaincus du désir de la part de tous d'aller vers d'autres réalisations en faveur du Congo et de ses enfants, quel que soit le lieu où ils se trouvent ". Il a expliqué que certains enrôlements ont été effectués aux lieux respectifs des compatriotes ne pouvant pas effectuer le déplacement jusqu'à Paris.

Le secrétaire général du Conseil national de sécurité a tenu à venir assister personnellement à cette cérémonie. Une occasion pour lui de relever le potentiel économique, technique, intellectuel et socioculturel de toutes les diasporas du monde, toutes confondues, qui jouent un rôle essentiel dans le développement de leur pays d'origine.

" Nous concevons qu'il en soit de même pour les Congolais de l'étranger dans le processus de développement et en matière de préservation de la paix au Congo ", a-t-il confié aux milliers de Congolais vivant à l'extérieur du pays.

À leur égard, un travail d'identification doit être mené. Ce qui permettrait par la suite de mesurer l'impact sur le développement, d'analyser et de comprendre les forces et faiblesses aux plans endogène et exogène.

C'est le travail déjà adopté par l'Union africaine depuis 2003 en invitant la diaspora africaine à participer pleinement à la construction du continent et à souscrire à l'idée de la faire devenir la sixième région d'Afrique.

Le Congo adhère à cette politique. Le chef de l' État, Denis Sassou N'Guesso, place le vivre-ensemble comme un objectif majeur de développement et d'édification d'une nation unie, solidaire et de progrès.

Pour preuve, il a demandé au secrétaire général de sécurité de rencontrer à nouveau le collectif des Congolais afin de poursuivre le processus de dialogue républicain initié par la diaspora et concrétisé à Paris, le 9 octobre dernier.

Parole tenue à propos de ce dossier. " Vous m'avez demandé d'agir avec promptitude pour la délivrance d'un nouveau passeport à plusieurs d'entre vous : c'est chose faite !", s'est réjoui Jean Dominique Okemba.

Concluant son propos, il a exhorté les récipiendaires en tant que précurseurs d'avoir à cœur de demeurer exemplaires, ouverts, pédagogues et solidaires afin que d'autres Congolais de l'étranger leur emboîtent le pas pour contribuer à la marche vers le développement du pays.

Pour que " désormais, le chef de l'Etat, père de la Nation, puisse compter sur l'engagement et la loyauté de tous les enfants de la République du Congo, y compris ceux de l'étranger ".

La cérémonie s'est poursuivie avec la remise des passeports aux récipiendaires. Anicet Goma, porte-parole du collectif, avec une émotion certaine, au nom des forces vives de la diaspora et des Congolais de la diaspora en général, a remercié les autorités congolaises qui ont tenu parole et ont permis la réalisation concrète de ce projet. " Vive l'unité de la Nation et qu'aille de l'avant et resplendisse le Congo! ".