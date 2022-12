Congo-Brazzaville: Cnosc - La commission nationale des athlètes renouvelée

Une assemblée générale élective de la commission nationale des athlètes du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc), tenue le 17 décembre à Brazzaville, a permis aux athlètes de choisir leurs représentants pour la suite de l'olympiade en cours.

Au terme de l'assemblée générale élective qui a réuni les délégués des athlètes des différentes fédérations nationales dans la salle du Cnosc, une nouvelle équipe de la commission nationale des athlètes a été mise en place. Cinq sportifs ont été choisis pour représenter leurs collègues au sein du Cnosc.

Il s'agit de Yannick Laury Pembouabeka comme président, Mickaël Sanat Mouanda en qualité de premier vice-président, Celcilia Bondo Bouele comme deuxième vice-presidente puis Dieu-Merci Olassa Bikoumou et Noéllie Ntsia élus secrétaire général et trésorière générale.

Si le premier est issu de la Fédération de la boxe, le second et la troisième sont respectivement du badminton et de l'athlétisme. Le secrétaire général, pour sa part, est un escrimeur au moment où la trésorière générale fait partie des athlètes de la gymnastique.

Ce nouveau bureau connaît désormais ses missioons. Les trois premiers font, certes, partie du bureau sortant mais leur dynamisme et l'arrivée des deux autres marquent et renforcent, sans nul doute, la diversité et l'égalité de sexe dans cette commission.

Le président réélu a reconnu les failles de son précédent mandat et a promis de doubler d'efforts pour bien jouer son rôle de porte-voix des athlètes.

Selon le secrétaire général du Cnosc, Jean Paul Ngaloua, plusieurs responsabilités attendent ces élus. Ils doivent beaucoup travailler pour faciliter l'unité entre les athlètes avant de pousser leurs collègues à maximiser leurs performances lors des compétitions nationales et internationales. " Militer pour que les commissions des athlètes soient également instaurées dans les fédérations.

Vous avez une lourde charge car ce sont les sportifs qui sont au cœur du développement de notre sport. Les dirigeants ne sont que des pilotes, sans vous, nous ne pouvons pas décoller. Vous devez représenter dignement le mouvement olympique et sportif congolais lors des activités des commissions africaines et mondiales des athlètes ", a indiqué Jean Paul Ngaloua. Les athlètes présents à cette assemblée ont promis de jouer valablement leur rôle afin de mettre l'athlète congolais au centre de toutes les activités sportives.