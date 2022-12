Congo-Kinshasa: Bunia - Lancement des activités de la commission de sensibilisation à la cohabitation pacifique

La commission de sensibilisation à la cohabitation pacifique, instituée par le gouverneur de province de l'Ituri, a lancé ses activités samedi 17 décembre dans la périphérie de Bunia.

Les membres de cette structure présidée par le général Peter Cirimwami, commandant de la 32erégion militaire, se sont rendus dans les localités de Tokodo, Mbala, Katirogo et de Bembeyi à quelques kilomètres de Bunia.

Dans leurs messages, ils ont invité la population à promouvoir la culture de la paix et du vivre-ensemble pour la relance des activités économiques et scolaires ainsi que la reconstruction de leurs milieux.

" Les Bira, les Lendu et les Hema, je ne sais d'autres communautés qui sont ici. Vous prenez la boisson, vous mangez ensemble comme d'habitude et c'est ça la joie et c'est ce que le Gouverneur a aimé. Alors, regardez aujourd'hui, il n'y a pas d'écoles, les enfants souffrent dans les sites (Ndlr sites des deplacés), est ce que c'est un plaisir ? Non ! Pourquoi vous faites ça, n'est-ce pas l'ignorance ? Moi, je trouve vraiment que c'est l'ignorance. Comment une personne avec qui vous restez ensemble tous les jours, vous mangez ensemble, mais pour creuser un puits d'or ensemble vous vous battez. L'un prend une machette et l'autre une arme et une lance pour commencer à s'entretuer ", a declaré le général Peter Cirimwami.

Il a rappelé aux uns et autres qu'en tant que Congolais leurs destins sont liés :

" Qui parmi-nous avait voulu naitre congolais ? Bira, Lendu, Muhema et Alur ? C'est ce que Dieu a prévu. Comme Dieu nous a créés ici, personne ne peut chasser l'autre ici. Nous allons vivre ensemble, manger ensemble, c'est ça la volonté de Dieu ", a assuré le général Péter Cirimwami.

Cette commission est composée notamment de l'administrateur du territoire d'Irumu et des représentants des communautés Hema, Lendu et Bira.