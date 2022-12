Gabon: UIL - 120 étudiants reçoivent les diplômes de Licence et de Master

L'Université Internationale de Libreville a célébré ses lauréats en Licence et Master ce lundi 19 décembre au sein de cette institution académique. Cette cérémonie de remise de diplômes de la 6è promotion, parrainée par René Aboghe Ella, Premier Président de la Cour des Comptes, a vu la présence du Président du Conseil de Surveillance, Dr Marie-Madeleine Mborantsuo, des membres du gouvernements, des institutions, des responsables des universités et des grandes écoles du Gabon.

Ils sont au total 102 étudiants en Licence (6è promotion) et en Master (3è promotion) qui ont reçu leur parchemin des mains des autorités gouvernementales, institutionnelles et universitaires. Parés de leur toge, sourire aux lèvres, l'on pouvait imaginer le bonheur qui se dégageait sur leur visage. Le Président du Conseil de Surveillance, Dr Marie-Madeleine Mborantsuo, fière et heureuse de cette couvée n'a pas manqué d'adresser un message aux nouveaux diplômes en droit et en gestion d'économie appliquée.

C'est un message de fierté et d'admiration que les impétrants ont reçu de leur Présidente du Conseil de Surveillance :" Votre diplôme représente la consécration d'années de travail et d'efforts. Vous pouvez être très fiers d'un succès qui témoigne de votre détermination et de votre capacité à relever les défis. De nombreux horizons qui vous permettront en même temps de mettre vos connaissances au service de vos concitoyens et d'envisager l'avenir avec confiance, s'ouvrent maintenant devant vous".

Le Parrain de la promotion 2021-2022, René Aboghe Ella, Premier Président de la Cour des Comptes, ce magistrat hors hiérarchie, a avec émotion et plaisir, dit du bien de ses filleuls pour avoir honoré sa modeste personne. Pour lui, ils sont les héros de la cérémonie qui couronne leur travail. Lequel, ils ont donné le meilleur d'eux, tout en agissant au mieux. "Vous devez viser plus haut, viser l'excellence. L'essentiel réside dans le sérieux. C'est une discipline personnelle" lance t-il aux nouveaux détenteurs de Licence et Master.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Culture, Max Samuel Oboumadjogo, prenant la parole a tout d'abord félicité les impétrants pour leur brillante réussite. Tout en saluant la présence effective des autorités présentes à cette cérémonie qui couronne tant d'effort des étudiants, le membre du gouvernement leur a demandé " d'oser rêver grand qu'ils le peuvent".

La Recteur de ce temple de savoir, Pr Jacques François Mavoungou, a témoigné un grand attachement à cette promotion d'excellence 2021-2022. Aussi, a t-il salué la présence des membres du gouvernements, des autorités institutionnelles et ses collègues enseignants. L'Université Internationale de Libreville, souligne t-il, est un univers qui promeut l'éducation, la formation, la culture et le développement durable. Il a fait sienne la pensé de Madiba( Nelson Mandela) qui soutient que " L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ".

La Représentante de la promotion n'a eu de cesse, que de reconnaitre la qualité des enseignements reçus, le cadre idéal pour leur formation...Aussi, n'a t-elle pas manqué de remercier , non seulement la présence du Président du Conseil de Surveillance, Dr Marie-Madeleine Mborantsuo, qui pour eux, est une mère soucieuse de l'avenir des enfants, leur Parrain René Aboghe Ella, qui pour eux, est un père à l'écoute des enfants. L'ensemble des enseignants, des parents venus nombreux les soutenir n'étaient pas du reste.

Pour l'amour du pays, l'hymne national a été exécuté avant la cérémonie de remise de diplômes. Et pour clôturer en beauté, l'hymne de l'Université internationale de Libreville et la photo de famille ont été du rendez-vous, avant que l'agréable viennent se joindre à l'utile.