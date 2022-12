Mozambique: Légalisation des milices d'autodéfense contre les djihadistes qui sévissent dans le nord du pays

Maputo — Le parlement mozambicain a approuvé un projet de loi légalisant l'implication des milices locales dans la lutte contre les djihadistes dans la province septentrionale de Cabo Delgado. Le ministre de la défense, Cristóvão Chume, qui a présenté le projet de loi au parlement, a admis que l'armée mozambicaine n'était pas en mesure de s'attaquer seule aux djihadistes.

Les milices locales sont déjà engagées pour aider les forces armées mozambicaines et les contingents militaires envoyés par le Rwanda et certains États de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) dans la lutte contre les djihadistes dans la province.

Selon le ministre, la milice locale a été créée pour "renforcer le rôle des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la propagation des incursions terroristes, la protection des établissements communautaires et des infrastructures publiques et privées". Il a donc déclaré que la nouvelle loi permettra de mieux "structurer, organiser et soutenir logistiquement" les milices d'autodéfense locales.

Cristóvão Chume a clairement indiqué que le gouvernement est conscient que la force locale n'a pas une "présence permanente" et qu'il continuera donc à investir dans les forces de défense et de sécurité et dans le soutien fourni par la SADC et les troupes rwandaises.

L'appellation "force locale" a commencé à être utilisée au Mozambique en référence à des groupes d'anciens membres des Forces de libération nationale et de leurs descendants qui se sont organisés pour combattre les groupes armés qui terrorisent la province de Cabo Delgado, où une insurrection armée est menée depuis cinq ans par un groupe qui se dit affilié à l'État islamique et qui s'appelle IS-Mozambique.

Depuis juillet 2021, grâce au soutien du Rwanda et de la SADC, l'armée mozambicaine a libéré les districts essentiels pour l'exploitation des gisements de gaz naturel (voir Fides 18/11/2022), mais les djihadistes ont déplacé leurs attaques au sud de la région et dans la province voisine de Nampula (voir Fides 10/9/2022). Ces jours-ci, les images diffusées par IS-Mozambique de l'assaut du village de Mawabula dans le district de Muidumbe, dans la province de Cabo Delgado, où les djihadistes ont incendié des maisons et pénétré dans une église, circulent sur les médias sociaux.

Selon l'évêque du diocèse de Guruè, dans la province mozambicaine de Zambézia, Mgr Inácio Lucas, la propagation de la violence armée dans le nord du pays doit être une préoccupation pour l'ensemble du Mozambique. Nous parlons de Cabo Delgado comme s'il s'agissait d'un cas unique, mais ce n'est pas le cas, tout le pays est touché par cette guerre ; il est vrai qu'à Maputo ou à Beira, vous pouvez dormir chez vous, mais la situation à Cabo Delgado nous concerne tous", a-t-il souligné.

Le conflit a déjà provoqué le déplacement d'un million de personnes, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), et fait environ 4 000 victimes.