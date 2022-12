Gabon: Le pays signe un accord avec l'ONG internationale The Nature Conservancy (TNC)

Libreville, le 19 Décembre 2022 - En marge de la 15ème Conférence des Parties (COP15) à la convention sur la biodiversité (CDB) des Nations Unies, le gouvernement gabonais a signé un accord avec l'ONG internationale The Nature Conservancy (TNC) dans lequel il s'engage à protéger un tiers du pays d'ici 2030. Il s'agit d'environ 20 000 km2 de forêt, plus de 6 000 km2 d'océan, et 4 700 km de rivières.

Le Gabon est le premier pays à prendre l'engagement d'atteindre 30 % de protection sur terre, 30% de protection en mer, et 30% de protection des eaux douces d'ici 2030. Cet accord sera mis en œuvre dans le cadre de l'initiative de Financement de Projets pour la Permanence (Project Finance for Permanence, PFP), un mécanisme de financement innovant qui permet de sécuriser le financement durable des projets de conservation. La gestion améliorée des forêts devrait notamment contribuer à l'équivalent de 30 millions de tonnes d'atténuation du carbone par an pour lutter contre le réchauffement climatique.

Le ministre gabonais de l'Environnement, le Prof. Lee White, a à cet effet déclaré : " Nous sommes heureux de collaborer avec TNC pour conserver 30% de notre pays et développer des mécanismes de financement innovants et durables pour protéger nos terres, nos océans et nos ressources en eau douce. Nous nous engageons à mettre en œuvre ce PFP pour développer le financement des projets basés sur la nature et promouvoir des actions visant à protéger nos écosystèmes ".

La Directrice Pays de TNC, Mme Marie-Claire Paiz, pour sa part, a déclaré : " A travers les efforts menés en faveur de la préservation de ses ressources naturelles, de lutte contre les changements climatiques, et de conservation de la biodiversité, le Gabon montre l'exemple à travers le monde. Le PFP renforcera le rôle du Gabon en tant que pays pionnier qui mène des actions concrètes en vue de développer une économie durable fondée sur la nature. "

Fondée en 1951, TNC est une organisation à but non lucratif de conservation basée aux États- Unis. Active sur tous les continents, elle a pour objectif d'œuvrer à la protection des paysages et des eaux de grande importance pour la nature et les êtres humains sur le plan écologique.

Ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d'affectation des terres