Nigeria: Mettre fin à l'escalade de la violence domestique contre les femmes et les enfants

Abuja — Corruption, conflits et abus sont quelques-uns des maux qui affligent la population nigériane. À cela s'ajoute la violence domestique, un phénomène qui augmente tellement qu'il a provoqué l'intervention des chefs religieux du pays. Les partisans de l'Africa Faith & Justice Network (AFJN) et des Dominicains pour la justice et la paix (DJP) ont exhorté l'ensemble de la communauté à réagir à cette escalade alarmante.

"Nous exhortons toutes les communautés de foi à sensibiliser leurs membres et à les impliquer dans la lutte contre ce mal par le biais de réunions, de sessions structurées et de réflexions collectives."

Dans une déclaration publiée par les deux organisations, l'escalade alarmante de la violence au sein du foyer, y compris les homicides conjugaux, et le traitement inhumain des aides domestiques sont rappelés. "De nombreux cas d'abus sexuels sur des enfants sont perpétrés par des adultes, y compris leurs parents", peut-on lire dans la déclaration. Le texte fait également référence à des foyers dans lesquels des mineurs servent d'aides domestiques, subissant souvent des abus et des traumatismes "inimaginables". Sœur Eucharia Madueke, coordinatrice AFJN du projet des femmes, et le Père Federico Ifeanyi Obananya ont déclaré que la pauvreté "ne doit pas devenir une justification pour forcer un enfant à la servitude domestique ou au mariage", promoteur pour la justice et la paix dans la province dominicaine du Nigeria et du Ghana.

Le Nigeria avait précédemment déclaré l'état d'urgence pour les viols et les violences sexuelles dans les 36 États nigérians. En 2020, des militants de groupes de femmes ont envoyé un mémo à la Chambre des représentants du Nigéria pour demander l'adoption et la bonne mise en œuvre de la loi de 2015 sur les personnes interdites de violence (VAPP).

Le pays se prépare aux élections présidentielles prévues en février 2023. " Les Nigérians de tous les milieux, de toutes les ethnies, de toutes les appartenances religieuses, politiques, culturelles et économiques veulent que le Nigeria commence à changer pour devenir un pays qui répond vraiment aux attentes et aux désirs du peuple ", avait souligné l'évêque de Minna Luka Sylvester Gopep (voir Fides 12/11/2022).