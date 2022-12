Ile Maurice: Trafic de cannabis entre Maurice et la Réunion - Les frères Palama écopent de deux et trois ans de prison ferme

Le tribunal de Saint-Pierre a condamné lundi les deux frères Hemerick et Dylan Palama à trois ans et deux ans de prison respectivement. La justice réunionnaise les a trouvés coupables de trafic de zamal qui devait être transporté à Maurice. Ces deux condamnés sont des Mauriciens qui vivent à l'île sœur. Ils figuraient parmi les six personnes arrêtées dans cette affaire.

En juin dernier, à SainteRose, plus d'une centaine de kilos de zamal prêts à partir pour Maurice sont découverts. C'est en fait Hemerick Palama, Mauricien installé à La Réunion, qui avait déjà été condamné à trois ans de prison ferme, qui avait tenté à nouveau d'exporter de la drogue depuis sa cellule au Port. Les mises sur écoute avaient permis des interpellations début novembre, dont celle de son jeune frère Dylan et de la mère de sa fille. Elles ont permis à la police d'intercepter cette transaction.

Cependant, les policiers réunionnais n'ont pas réussi à mettre la main sur d'autres trafiquants mauriciens soupçonnés de faire partie de ce réseau. Pour leur défense, les deux frères avaient expliqué en cour qu'ils recevaient des menaces depuis que l'exportation de plusieurs dizaines de kilos de zamal avait échoué en juin dernier. D'où leur décision de reprendre le trafic, Hemerick Palama se faisant aider cette fois par son frère Dylan. Le frère aîné, à la tête du réseau, avait expliqué qu'il souhaitait rembourser une dette de jeu de 25 000 euros.

Selon le procureur, le trafic serait "d'ampleur internationale et le frère aîné le pilotait depuis sa cellule au Port". Après un peu moins de deux heures de délibérés, l'aîné des frères Palama est condamné à trois ans de prison ferme, plus une amende douanière de 30 000 euros. Le cadet à un an de prison ferme et 19 000 euros d'amende douanière également. L'aîné encourait jusqu'à 20 ans de prison et le cadet, 10 ans de prison dans cette affaire.

Deux autres personnes étaient impliquées dont Claudie, la compagne d'Hemerick et mère de sa fille. Elle a été relaxée de plusieurs chefs d'accusation mais reconnue coupable de participation à une association de malfaiteurs. Elle écope de 18 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende, avec l'obligation de travail et l'obligation de prévenir en cas de séjour à l'étranger