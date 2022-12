Cote d'Ivoire: Révision de la liste électorale - 4500 nouveaux majeurs enrôlés à Bangolo

Des estimations font état de 4500 nouveaux majeurs enrôlés à Bangolo.

Yoro Séraphin Marius , cadre de Bangolo, est présent sur le terrain dans le département de Bangolo pour sensibiliser les populations à se faire faire inscrire sur la liste électorale en prévision des élections municipales, régionales et présidentielles à venir. Le message semble être passé puisque l'on fait état de près de 5000 nouveaux inscrits.

Yoro Séraphin ratisse large

Également conseiller technique du DG du conseil café cacao et membre du bureau politique du Rhdp, anciennement directeur de campagne associé du président Alassane dans le Guemon, Marius Séraphin Yoro a tenu des réunions avec les responsables des structures de base le vendredi 16 décembre 2022 dans la matinée à Gouegui, À cette occasion, il leur a demandé d'investir le terrain pour emmener les populations à se faire enrôler massivement. Le cadre de Bangolo a ensuite pris son bâton de pèlerin pour parcourir plusieurs autres villages et inviter les nouveaux majeurs à se faire établir les pièces administratives qui leur permettrait se des faire enrôler et figurer sur la liste électorale. Selon lui, c'est cela aidera au bonheur du RHDP, qui se fixe comme objectif la préservation du pouvoir d'état en 2025. Des chefs traditionnels , des mouvements de 18 associations de femmes de la tribu Gué à Dah, ont été sensibilisés au cours d'un meeting en présence de plus 5 mille personnes. Séraphin Yoro a demandé aux populations et aux garants des us et coutumes sortis massivement de s'impliquer pour la réussite de l'opération. il les a encouragés à participer activement au processus électoral en cours.

L'appel aux nouveaux majeurs

"Nous avons une évolution positive au niveau de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Notre vœu c'est que le mouvement s'accélère au cours des jours restants. Ils doivent se dire qu'ils sont arrivés à l'âge où ils doivent s'intéresser à la vie de leur nation ", s'est exprimé Monsieur Yoro. Yoro Séraphin a renforcé également les capacités opérationnelles des femmes et des jeunes pour leur permettre de ratisser large les derniers jours. Il a fait plusieurs dons. Après Dah, Yoro Séraphin a rencontré à Bangolo au quartier Dioulabougou , la communauté des ressortissants du nord du pays. Il a énuméré les actions de développement du président Alassane Ouattara dans la région et dans toute la côte d'ivoire. Pour lui, les victoires du Rhdp aux futures permettront au Président de continuer son travail de développement de la côte d'ivoire.

Drissa Touré , le président des jeunes du quartier a salué la proximité et largesse de l'hôte du jour. Il a révélé que grâce à Yoro Séraphin plus de 700 nouveaux majeurs du quartier se sont enrôlés sur la liste électorale. Aussi, a-t-il fait savoir que les militants soutiendront le moment venu celui qui a toujours apporté soutien et réconfort aux militants.

Toutes les préoccupations relatives au processus d'enrôlement ont été relevées relativement à la lenteur dans la délivrance des actes administratives.

Les militants ont eu l'assurance qu'une réponse satisfaisante a été apportée.

Le périple a continué dans la discrétion mais efficacement avec plusieurs rencontres avec des chauffeurs de taxis et taxis motos, les commerçants pour atteindre les objectifs assignés par la hiérarchie du partie au pouvoir.