Cote d'Ivoire: Salut aux couleurs - Les conseils de Françoise Remarck aux élèves de l'Insaac

Françoise Remarck a prodigué des conseils aux élèves de l'Insaac .

Le lundi 19 décembre 2022, à l' initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service Civique s'est tenue dans la cour de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle(Insaac) , une cérémonie du salut aux couleurs en présence de Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie. Elle a dit aux élèves que la discipline, c'est d'aller à l'école jusqu'au dernier jour avant les vacances.

S'adressant aux élèves du lycée de l'enseignement artistique de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle(Insaac), après la montée du drapeau, Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie a dit être venue leur parler comme une maman à ses enfants. Elle leur a expliqué la devise "Union-Discipline -Travail".

" La discipline, c'est respecter les aînés, les professeurs, les institutions, son pays. C'est arriver aussi à l'heure. La discipline, c'est justement d'aller à l'école jusqu'au dernier jour avant les vacances. Si nous n'avions pas été disciplinés, nous ne serions pas aujourd'hui devant vous. Mon vœu, c'est qu'un jour vous puissiez être de ce côté-là, que vous puissiez parler à vos enfants, nos petits frères ", a conseillé Françoise Remarck. Elle a soutenu que sans union, il n'y a pas d'État, de pays et de fierté d'appartenir à un pays et que c'est l'union qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Quant au travail, elle a encouragé les élèves à obtenir un résultat de 100% au baccalauréat 2023.

" Je peux vous dire qu'aux yeux du Chef de l'État, vous êtes prioritaires parce que la Culture fait partie des priorités du Chef de l'État et du Premier ministre. Ça passe obligatoirement par le travail. C'est vrai, vous avez fait 85%, c'est bien, j'en suis très fière. Mais, j'ai regardé dans les statistiques, en 2019, vous étiez à 95%. Je veux formuler le vœu cette année que quand je reviendrai l'année prochaine, vous allez faire 100% de taux de réussite. La responsabilité du proviseur, de tous ceux qui vous encadrent sera de vous donner de meilleures conditions ", a expliqué le ministre de la Culture et de la Francophonie.

La gratitude de Françoise Remarck à Mamadou Touré

Elle a traduit sa gratitude à Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service Civique pour lui avoir offert cette tribune pour parler de valeurs et d'éducation civique aux élèves. Elle s'est dit émue à la montée solennelle du drapeau qui n'est pas une cérémonie comme les autres.

Adjé Yves-Michel, proviseur du lycée de l'enseignement artistique a présenté son établissement. Selon lui, le lycée compte 417 élèves encadrés par 73 personnes. On entre dans cette école après la classe de 3è assorti du Bepc pour faire un Bac artistique.