Guinée: Gbessia/Conakry - Un fan de Messi meurt d'une crise cardiaque après l'égalisation du 3 ème but de l'argentine

C'est une finale incroyable qui s'est jouée ce dimanche, 18 décembre 2022. A Gbessia qui est un quartier en banlieue de Conakry, elle a causé la mort d'un fan de Messi. C'est arrivé quand la France a égalisé le troisième but de l'Argentine. D'après les témoignages, tout est parti d'une crise cardiaque.

Le défunt s'appelait Mohamed Lamine Sylla. Son affection pour Messi était connue de tous. Alors qu'il suivait la finale de la coupe du monde 2022, il a été pris d'une crise cardiaque. L'égalisation du 3 ème but argentin par M'bapé en est la cause.

" J'étais assis avec lui devant la télé... On regardait la coupe du monde entre Argentine et France. Il est venu prendre place à nos côtés, puis on lui a servi du riz. Il a pris deux cuillères et il a dit qu'il était rassasié. On m'a appelé et certaines personnes sont venues me voir pour une visite médicale. Je suis sorti de la maison pour les rencontrer. Quelques instants après, une personne est venue en courant me chercher pour me dire que mon frère était tombé. On le prend pour aller le regarder, on a trouvé qu'il était déjà mort. Mais c'est quand Mbappe a égalisé le but de Messi... ", relate le frère du défunt.

A rappeler que c'est l'Argentine qui a remporté la coupe du monde 2022 à l'issue d'un long match. Un match qui a connu six buts au total dont 3 pour chacune de deux équipes.