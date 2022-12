Sénégal: Aliou Sow, ministre de la Culture - "Nitt Doff a reçu 6,5 millions F CFA des Fonds de développement des cultures urbaines"

L'annulation par le Préfet de Dakar, Mor Talla Tine, du concert " Show of the year " de l'artiste Mor Talla Gueye alias Nitt Doff continue de susciter une vive polémique. Mais, après que ce dernier a fait une sortie sur les réseaux sociaux pour pointer, entre autres, la responsabilité du ministre de la Culture et du Patrimoine historique dans cette mesure administrative, Aliou Sow a apporté des précisions à l'attention de l'opinion.

D'abord, à travers un communiqué de presse, il a souligné que " l'autorisation et l'interdiction des manifestations publiques ne relèvent pas des prérogatives du ministre en charge de la Culture. Dans ce sens, il voudrait juste rappeler que les mesures ayant trait à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens sont exercées, en toute responsabilité, par les autorités étatiques habilitées et soutiennent, ainsi, sans réserve, la décision de l'autorité préfectorale ".

Ensuite, poursuit M. Sow, " relativement au soutien des pouvoirs publics, il convient de préciser que, contrairement aux allégations de Nitt Doff, l'événement "Show of the year" a été bénéficiaire du Fonds de développement des cultures urbaines (Fdcu) ". En effet, le document relève qu'à travers la structure Shaheim Chamber, " l'évènement a reçu, en 2020, une subvention de trois millions (3.000.000) FCFA payée, totalement en deux tranches, en 2021 de trois millions cinq cent mille (3.500.000) FCFA payés également en deux tranches et cette année, au terme du processus de sélection de l'appel à projets, il lui a été accordé cinq millions (5 000 000) de francs CFA non encore décaissés, la procédure étant en cours ".

Pour finir, le Ministre Aliou Sow a tenu à rappeler que les événements culturels se déroulant dans la sphère publique, nonobstant l'intérêt et le soutien qu'ils pourraient recevoir du département, ne sauraient s'affranchir des mesures de police administrative, notamment celles liées aux manifestations publiques.