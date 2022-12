Burkina Faso: Défaite de la France en finale - L'ambassadeur Hallade abattu mais fair-play

L'ambassade de France a organisé une projection grand écran de la finale de la coupe du monde 2022 le dimanche 18 décembre à la résidence de l'ambassadeur. A l'issue de la défaite de la France et au-delà de la douleur d'être passé à côté d'un 3e sacre, le diplomate français Luc Hallade est resté fair-play.

C'est connu que la France ne succèdera pas à elle-même lors de cette coupe du monde 2022. La faute à une formation argentine soudée et intraitable. Une finale comme nous l'écrivions, a donné des émotions à tous ; que l'on soit pour ou contre la France ; pro ou anti-Messi. A la résidence de l'ambassadeur de France, l'ambiance a traversé toutes les étapes de tension. La tristesse lors des 45 premières minutes, l'espoir et la détermination à l'issue du temps règlementaire et enfin la douleur à l'issue des tirs au but.

Les Français résidant au Burkina ont vraiment vibré. Dans une salle pleine, ils ont crié par moments leur joie et partagé leur peine à la fin. "C'est une vraie déception. Mais on a espoir qu'on reviendra dans 4 ans pour décrocher notre 3e étoile ", a dit Guillaume Reisacher, 2e conseiller politique et presse à l'ambassade. "On est ravi pour l'Argentine qui a mérité de remporter la coupe. Je pense que la France a manqué de rythme au départ et peut-être aussi du fait de se contenter de l'image qu'on a des meilleurs joueurs du monde chez nous. Je ne sais pas, il faudra peut-être le demander aux joueurs... ", nous a rétorqué Nathalie Pasquier.

Le chef de la délégation de l'Union européenne, Wolfram Vetter, était l'invité de Son Excellence Luc Hallade. "Je suis déçu, je l'avoue. Mais de toute façon, c'était passionnant. Je remercie l'ambassadeur de France de m'avoir invité afin que je puisse fêter avec eux. Quant à l'hôte du jour, il a été touché par la défaite. Au point de mettre quelques temps avant de pouvoir répondre à la presse. " J'aurais aimé accrocher une 3e étoile là. Mais ce n'est pas le cas. J'espère que ce sera une prochaine fois. C'est douloureux pour nous, mais il faut reconnaître que l'Argentine a fait un bon match.

A la mi-temps, j'étais très optimiste parce qu'elle était clairement à l'avantage des Argentins. Mais on a réussi à remonter. Bravo aux Bleus pour leur capacité de résilience, de combativité. Les Argentins ont gagné et on se donne rendez-vous à la prochaine ", a conclu le diplomate français.