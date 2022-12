Sénégal: Renforcement de la sécurité alimentaire au Sénégal - Macky Sall magnifie " l'appui conséquent " du Japon

Il est relevé dans le communiqué conjoint que le Président sénégalais et le premier ministre japonais se sont félicités des progrès significatifs et des perspectives de renforcement de leur coopération dans le domaine des infrastructures, illustrés par le démarrage du Projet de construction de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles, l'achèvement des travaux pour le Projet de réhabilitation du Môle 3 du Port de Dakar et le lancement du Projet d'élaboration du schéma directeur du port multifonction de Ndayane.

A Tokyo, Macky Sall " a hautement apprécié l'appui conséquent du Japon au renforcement de la sécurité alimentaire du Sénégal, par un soutien au secteur agricole et au secteur de l'aquaculture ".

A noter également que les deux dirigeants " ont réaffirmé l'importance de la lutte contre la Pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Inn) et de la sécurité maritime " et " se sont félicités de la signature des échanges de notes relatifs à une contribution financière non remboursable d'environ 1,5 milliard de yen japonais pour le Projet de construction d'un laboratoire national d'analyse des produits de la pêche et de l'aquaculture ".

Dans un autre registre, Macky Sall et Kishida Fumio " se sont réjouis du démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz naturel au Sénégal prévu en 2023 ".

Les deux dirigeants ont enfin convenu de soutenir les activités menées par les entreprises japonaises au Sénégal, notamment concernant l'exploitation des ressources naturelles y compris le pétrole, le gaz naturel et les ressources minières, ainsi que le renforcement de la sécurité alimentaire".

Ils ont également " positivement apprécié la poursuite des efforts visant à améliorer l'environnement des affaires entre les deux pays à travers le Comité économique pour la promotion de l'investissement des entreprises japonaises au Sénégal (Comité économique Japon-Sénégal) ".

Les deux dirigeants ont salué l'importante annonce faite par le Japon, d'une contribution financière à hauteur de 1,08 milliard de dollars US au Fonds mondial de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme et pour le renforcement des systèmes de santé en Afrique, ainsi que d'une aide de 300 millions de dollars US pour renforcer la production alimentaire en coordination avec la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence de la Banque africaine de développement ".