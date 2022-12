Afrique: Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) - Gérald Darmanin en visite au stade Iba Mar Diop

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin effectuera mardi 20 décembre à 14h une visite du stade Iba Mar Diop de la Medina. Le stade sera sous peu en reconstruction dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) organisés à Dakar en 2026.

L'enjeu de la sécurité des Jeux Olympiques de Paris 2024 et des JOJ Dakar 2026 sera évoqué dans la perspective de possibles actions de coopération entre la France et le Sénégal, informe un communiqué du Service Presse et Communication de l'Ambassade de France au Sénégal.

Lors de cette visite, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin sera accueilli par le ministre sénégalais des Sports, Yankhoba Diatara, et le Coordonnateur du Comité d'organisation des JOJ, Ibrahima Wade. Il fera le tour des installations à rénover, souligne la note.

Le stade Iba Mar Diop est l'une des trois infrastructures qui seront rénovées avec le soutien de la France, via un prêt de l'Agence française de Développement (AFD) à l'Etat du Sénégal en plus de la piscine olympique et du site d'équitation de la caserne Samba Diery Diallo. Des infrastructures sportives de proximité seront également construites dans le cadre de l'héritage des JOJ, rappelle la note.