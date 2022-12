Sénégal: Journée internationale du migrant - Les régions de Tambacounda, Sédhiou et Kolda à l'honneur

La Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur et ses partenaires (Union européenne, Oim, Aecid, Royaume d'Espagne, Giz, Save the Children... ) à travers son projet GMD (Gouvernance, Migration et Développement) ont organisé des caravanes de sensibilisation les 15, 16, 17 et 18 décembre 2022 dans les régions de Tambacounda, Sédhiou et Kolda. Un communiqué de Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur renseigne que le Sénégal a célébré la journée internationale des migrants hier dimanche à Kolda.

A cette occasion une série d'activités ont déroulé pour communiquer avec les acteurs établis dans lesdites localités sur la recrudescence et les risques afférents à l'émigration irrégulière.

Commémorée le 18 décembre de chaque année, " la journée internationale des migrants a été célébré cette année à Kolda en présence du Docteur Annette Seck, ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur auprès de la ministre des affaires étrangères, du gouverneur de la région de Kolda, des ambassadeurs des partenaires internationaux, des autorités nationales et locales ", peut-on lire dans le communiqué.

Mais avant, elle a été précédée par une journée de pré lancement, le 17 Décembre 2022 marquée par des rencontres, des inaugurations et sessions plénières sur les différentes questions liées au thème 2022 libellé comme suit : " Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés ". Occasion saisie par la délégation nationale pour inaugurer les Bureau d'appui et d'orientation pour les migrants (Baos) des régions de Sédhiou et Kolda mais également pour communiquer sur les actions du Ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur (Maese) et de ses partenaires. A ce titre, fait savoir le communiqué reçu " les médias étaient mobilisés, les supports de communications élaborés et partagés ".

Des prestations artistiques étaient également déroulées. A cet effet, la Direction générale de l'administration des Sénégalais de l'extérieur avait invité donc les populations et la presse à prendre part à ses différentes activités.