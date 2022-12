Algérie: Protection de l'enfance - Plusieurs acquis réalisés selon les indicateurs positifs des ODD 2030

ALGER — Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, lundi à Alger, que l'Algérie avait réalisé plusieurs acquis en matière de protection de l'enfance, en témoignent les indicateurs positifs dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030 dans ce domaine.

"Notre pays a réalisé, en matière de protection de l'enfance, plusieurs acquis traduits par des indicateurs positifs dans le cadre de la réalisation des ODD 2030, notamment en ce qui concerne la scolarisation obligatoire et gratuite, dont le taux s'élève à près de 99% durant l'année scolaire actuelle", a fait savoir M. Benabderrahmane dans une allocution prononcée lors des Assises nationales sur "l'Enfance en Algérie: réalisations et défis", organisées au Palais des nations (Club des pins).

Le Premier ministre a réitéré, dans ce sens, "l'engagement de l'Etat à maintenir son soutien en vue de garantir toutes les conditions pour une scolarisation de tous les enfants sans distinction à travers toutes les régions du pays, notamment les régions enclavées et les zones d'ombre, et ce, à travers la fourniture de tous les moyens nécessaires, à l'instar de la cantine scolaire, du transport et des structures".

Dans le domaine de la santé, le Premier ministre a évoqué les efforts permanents de l'Etat afin de garantir une meilleure prise en charge "Mère-enfant", ce qui permettra à l'Algérie d'occuper "les premières places dans le classement mondial en la matière", ajoutant que le taux des mort-nés ne dépasse pas les 24 cas pour chaque 1.000 naissance.

Dans le même but et "en dépit de la crise économique mondiale, l'Etat est resté attaché à son aspect social et a préservé les transferts sociaux, assurant ainsi un niveau de vie décent à toutes les familles, en plus des directives du Président Tebboune pour augmenter les salaires, mettre en place l'allocation chômage, poursuivre l'octroi des aides aux familles dépourvues et parachever les programmes d'habitat", a ajouté M. Benabderrahmane.

Il a, dans ce contexte, souligné que ces efforts ont permis à l'Algérie de "décrocher des places honorables sur l'indice de développement humain (IDH) de l'année en cours", elle occupe la première place au Maghreb et la troisième en Afrique.

A cette occasion, il s'est félicité des efforts incessants déployés par l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), mettant en avant "l'engagement de l'Etat qui s'attèle à assurer les garanties nécessaires à la protection de l'enfance et la mettre à l'abri des agressions et des risques à travers la mobilisation des ressources financières requises et l'investissement dans le capital humain".

M. Benabderrahmane a insisté sur le rôle de la société civile et sur "l'impératif d'effectuer un travail complémentaire entre toutes les parties concernées, en vue de faire face aux défis actuels et futurs et construire une génération à partir des valeurs qui ont mû la génération de Novembre 1954, portant ainsi le flambeau d'une Algérie nouvelle qui est désormais une réalité, grâce aux engagements du Président Tebboune".

Les travaux des Assises nationales se poursuivent avec des ateliers dans lesquels les participants discutent des questions importantes relatives aux droits de l'enfant et des propositions à même de concrétiser une politique nationale efficiente assurant un avenir meilleur à cette frange.