Algérie: Appel à davantage d'efforts pour la conservation du patrimoine manuscrit en Algérie

LAGHOUAT — Les participants au colloque "Calligraphie et manuscrits islamiques" ont appelé lundi de Laghouat au terme de leurs travaux à davantage d'efforts pour la collecte et la conservation du patrimoine manuscrit en Algérie, a-t-on appris des organisateurs.

Les intervenants, chercheurs, calligraphes et universitaires d'institutions nationales et étrangères, ont suggéré, au terme de cette rencontre de trois jours, la création d'une ligue nationale chargée de la collecte des manuscrits en Algérie, la conservation et la promotion de ce patrimoine, ainsi que l'organisation de sessions de formation internationales sur la vérification des manuscrits et leurs sciences.

Les participants au colloque ont également préconisé l'encouragement des étudiants à l'élaboration des thèses de recherches académiques sur le manuscrit, proposé la mise au point des règlements unifiés pour la protection des manuscrits, l'exploitation des nouvelles technologies dans le développement du catalogage et la numérisation des manuscrits et recommandé la tenue de rencontres internationales avec les pays arabes islamiques.

Dans sa lecture artistique de la calligraphie, le conférencier Belkacem Tekhi, de l'université Ammar Thelidji de Laghouat, a passé en revue des modèles de cursivité utilisés dans les édifices et les signes architecturaux islamiques, expliquant que ces éléments constituent un patrimoine matériel ayant largement contribué à la préservation de la diversité cursive.

Au cours de cette rencontre, une convention de coopération et de partenariat a été conclue avec le Centre national nigérian de recherches et d'études arabes ayant pour objectif de jeter des passerelles d'échanges scientifiques entre les chercheurs algériens et leurs homologues du Nigéria, a indiqué le directeur du Centre de recherches en sciences et civilisation islamiques de Laghouat et président de la rencontre, Dr. Ahmed Benseghir.

Mettant à profit le colloque, les participants ont honoré à titre posthume la famille du défunt plasticien et calligraphe Tayeb Laïdi, originaire d'Aflou (Laghouat), décédé en octobre dernier, en reconnaissance aux travaux légués nécessitant, ont-ils préconisé, la collecte de ses œuvres dans une exposition à la hauteur de la place artistique et scientifique du défunt.

Organisée par le Centre de recherches en sciences et civilisation islamiques de Laghouat, le colloque qui a regroupé un aréopage d'universitaires et chercheurs nationaux et étrangers a donné lieu également à l'organisation, à la maison de la culture Tekhi Abdallah Benkeriou, des expositions et ateliers avec la participation de la bibliothèque nationale d'Alger, le musée public national de la calligraphie islamique (Tlemcen) et des associations des wilayas de Laghouat et de Ghardaïa.