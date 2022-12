Algérie: Recherche scientifique dans la langue arabe - L'importance des outils numériques soulignée

TLEMCEN — Les participants à une conférence internationale sur le thème "La langue arabe et les enjeux de la transformation numérique dans le monde arabe", organisée lundi à l'université "Abou Bakr Belkaïd" de Tlemcen, ont souligné l'importance des outils numériques pour le développement de la recherche scientifique dans la langue arabe.

Deroua Hamdani Ghania, membre du Centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe d'Alger, a mentionné, lors de son intervention à cette rencontre, organisée par visioconférence à l'occasion de la journée internationale de la langue arabe, que le centre a préparé des logiciels et des applications tels que des algorithmes et l'apprentissage automatique pour développer l'utilisation de la langue arabe dans plusieurs domaines.

La même intervenante a ajouté que les chercheurs du même centre avaient établi une base de données audio pour la langue arabe qui comprend des termes algériens utilisés dans les domaines de la recherche scientifique et du développement technologique dans les études phonétiques et linguistiques.

Elle a aussi fait référence à d'autres projets logiciels tels que "Qissati", qui permet la lecture automatique d'histoires pour enfants et le projet d'extraction automatique de sujets et de textes, ainsi que le manuel automatique pour Androïd.

Il est prévu à l'avenir de réaliser une copie électronique des tests de diagnostic et de qualification effectués en orthophonie, une copie électronique du guide d'enseignement de l'arabe aux locuteurs non natifs et une copie électronique des jalons réalisés et d'autres travaux, selon à Mme Deroua Hamdani.

Pour sa part, Nezha Khalfaoui de l'Unité de recherche sur la réalité de la linguistique et le développement des études linguistiques dans les pays arabes de l'université de Tlemcen, a indiqué que l'avenir des dictionnaires numériques est lié à la linguistique des blogs qui permettent la préparation d'algorithmes en accord avec les exigences de l'époque.

Elle a souligné que cette unité comprend deux équipes de recherche. La première travaillant sur la préparation de dictionnaires électroniques et l'autre sur la préparation de blogs informatiques pour fournir un contenu arabe avec beaucoup de données afin de tirer profit de la préparation de divers programmes de traitement automatique de la langue arabe.

De son coté, le professeur Youssef Abou Ameur de l'université "Friedrich Schiller" en Allemagne, a souligné qu'" il nous manque dans la langue arabe un blog informatique qui ait une représentation profonde et précise du sens et nous cherchons à travers la recherche scientifique à combler ce fossé en construisant une banque sémantique pour la langue arabe afin de l'intégrer à d'autres langues et d'étendre son utilisation dans divers domaines, avec l'introduction de statistiques et de programmation pour les chercheurs et les étudiants".

Cette rencontre est organisée par l'Unité de recherche sur la réalité de la linguistique et le développement des études linguistiques dans les pays arabes de l'université de Tlemcen, rappelle-t-on.