Algérie: Chlef - Découverte de trois nouveaux sites archéologiques romains

CHLEF — Trois (3) nouveaux sites archéologiques datant de l'époque romaine ont été récemment découverts dans la wilaya de Chlef, a-t-on appris, lundi, de la Direction de la culture et des arts.

Au titre des efforts visant la valorisation et préservation du patrimoine matériel et l'actualisation de la carte des sites archéologiques de la wilaya, les services de la Direction de la culture et des arts ont découvert trois nouveaux sites datant de la période romaine dans la région, a indiqué à l'APS, le directeur du secteur, Djamel Hasnaoui.

Il s'agit, a-t-il ajouté, des sites El-Hassi, la carrière romaine et Rokba El Hamra, situés respectivement dans les localités de Labiod Medjadja, Boukadir et Oued Fodda, tous découverts grâce à des signalements de citoyens, en coordination avec les autorités locales.

M. Hasnaoui a loué, à l'occasion, la "conscience" des citoyens de l'importance et de la nécessité d'informer les services compétents de la wilaya, à propos des vestiges archéologiques découverts, par eux, au niveau de chaque site, où des équipes techniques spécialisées ont été dépêchées pour une inspection préliminaire et l'élaboration de rapports détaillés à leurs sujets.

Des experts du Centre national de recherche en archéologiques se sont, également, rendus aux sites d'El-Hassi et de la carrière romaine, qui font actuellement l'objet, au même titre que le site Rokba El Hamra, de procédures pour l'élaboration d'un dossier en vue de leur protection et classement (dans une première étape) dans l'inventaire des biens matériel de la wilaya, a fait savoir le même responsable.

Selon le chef du service du patrimoine auprès de la même direction, Mohamed Guendouzi, le site d'El-Hassi, découvert par des citoyens lors de travaux agricoles, dans la commune de Labiod Medjadja (Est de Chlef), renferme des vestiges urbains de couronnes, pierres polies et gravées d'inscriptions latines, et de tuiles séchées, en plus d'un moulin manuel.

Quant au site de la carrière romaine situé à la cité"Ibn Badis", du lieu dit Seffah, de la commune de Boukadir (Ouest), c'est une sorte d'atelier de fabrication de pierres polies, qui était destiné à l'approvisionnement de régions voisines en ces matériaux durant l'ère romaine, notamment le site "Faghal".

S'agissant du site Rokba El Hamra, de la commune de l'Oued Fodda (Est), M. Guendouzi dit que les"vestiges archéologiques découverts sur place, et sa proximité du site Sekassik, découvert en 2018, font penser qu'il s'agit d'une ferme agricole romaine, nécessitant, néanmoins, davantage de fouilles et d'études pour déceler ses secrets et documenter son histoire".

A noter que la Direction de la culture et des arts de Chlef a lancé, ces derniers jours, une opération d'inventaire des sites archéologiques de la wilaya, dont la liste initiale englobe 40 sites qui feront l'objet de visites des équipes techniques spécialisées, et des associations de la société civile activant dans le domaine du patrimoine.