Ile Maurice: Le pétrole brut perd - 43 % depuis mars

Comme l'avait correctement anticipé Anneau, les prix du pétrole ont chuté de près de -43 % depuis qu'ils ont atteint un sommet à 124 USD le 22 mars 2022, ce qui constitue un réconfort majeur pour les consommateurs mondiaux. En fait, le contrat futur de janvier 2023 du pétrole brut a atteint 71 USD le baril le vendredi 9 décembre. Nous nous penchons ici sur la matérialisation de nos hypothèses de base de baisse des prix du pétrole et ses perspectives pour 2023, en particulier pour l'économie nationale et son environnement inflationniste sous-jacent. "Le véritable investisseur accueille la volatilité... un marché extrêmement fluctuant signifie que des prix irrationnellement bas seront périodiquement associés à des actifs solides." Warren Buffet

La convergence vers une tarification équitable

En mars 2022, lorsque les prix avaient atteint les niveaux de 2007 alors que la crise russo-ukrainienne se déroulait, nous, chez Anneau, avons soutenu que cette reprise pourrait vraisemblablement être de courte durée et que les prix étaient susceptibles de se "normaliser" d'ici la fin de l'année.

Ainsi prévu, des prix hautement insoutenables et des environnements de taux d'intérêt relativement plus élevés ont entraîné une faiblesse économique aux États-Unis et récemment en Europe. La faiblesse de l'économie chinoise a également eu un impact sur la demande mondiale déjà affaiblie et l'OPEC n'a pas réussi à soutenir les prix alors que les États-Unis continuent d'inonder le marché de libérations de ses réserves stratégiques de pétrole (pendant longtemps sauvegardés car ils épuisaient plutôt les approvisionnements de l'Arabie saoudite sur le marché international).

Changement de paradigme vers des énergies alternatives et renouvelables

Alors que la consommation d'énergie renouvelable en 1965 représentait à peine 1 % de la consommation totale, elle représente aujourd'hui plus de 40 % de la consommation totale d'énergie, c'est ça la transition ! Des milliards affluent vers des alternatives. Le pétrole et le gaz sont en déclin. Nous notons déjà qu'en raison de ce changement de paradigme fondamental dans les consommations énergétiques mondiales à long terme, des prix historiquement très volatils et des CAPEX initiaux élevés ainsi que des besoins en fonds de roulement intensifs, les nouveaux investissements dans le pétrole et le gaz sont relativement plus secs qu'il y a quelques décennies. Cela est une tendance positive vers une énergie plus propre et plus verte ; dans la durée.

Le changement est en train de se produire et les grandes compagnies pétrolières elles-mêmes sont les plus gros investisseurs dans leur portefeuille énergétique désormais "diversifié" ; ils sont naturellement maintenant de plus en plus axés sur les alternatives. C'est pour ces mêmes raisons tactiques que les États-Unis, depuis une décennie maintenant, ont commencé à se décharger et à puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole ; avec une compréhension claire de la direction que prendront les prix au cours des prochaines décennies.

En plus du changement de comportement de la consommation mondiale, des progrès technologiques dans les batteries, des véhicules électriques ("VE") et des considérations plus liées au changement climatique, les prix du pétrole, à moyen et à long terme, seront presque certainement délicats.

Plus important encore, cette tendance à plus long terme rend les prix du pétrole et du gaz encore plus volatils à court terme. Alors que le court-termisme sur les marchés mondiaux des matières premières (essentiellement affectés par des variables macro-économiques ainsi que climatiques à très court terme) a toujours prévalu, les statistiques mettent en évidence une volatilité plus élevée mais aussi une dégradation de la période de volatilité, ce qui pour nous est important - car ceux-ci suivent les fondamentaux à plus long terme.

Ralentissement économique et resserrement monétaire

Alors que les États-Unis sont sur la bonne voie pour relever leurs taux d'intérêt à 4,5 % (avec une nouvelle hausse de 0,50 % attendue en décembre), avec un nouveau resserrement en Europe, l'orientation incertaine des taux d'intérêt fait craindre une récession mondiale et plausiblement une baisse beaucoup plus importante du prix du pétrole et du gaz, à venir.

De plus, l'Iran est également susceptible d'augmenter sa production car il est vraisemblablement proche d'un accord nucléaire révisé historique ; et donc la capacité de production et la production excédentaires sont susceptibles de compenser le déficit de production russe.

Nous comprenons que le plafond de prix imposé principalement par les US / l'UE de 60 USD sur le pétrole russe a eu des effets limités jusqu'à présent et nous nous attendons ainsi à ce que les prix convergent davantage vers la fourchette de prix moyenne (63 USD en moyenne, depuis 2000 - c'est-àdire 22 ans).

La demande de la Chine, alors que l'économie rouvre, pourrait être favorable, mais avec l'augmentation de leurs importations de pétrole et de gaz russes à des prix compétitifs, nous ne prévoyons pas que la demande de la Chine (hors Russie) soutienne de manière significative des prix plus élevés.

L'île Maurice, dans tout cela !

Nous maintenons donc notre vision baissière des prix mondiaux du pétrole brut à l'approche de 2023 et restons raisonnablement positifs sur des prix plus faibles (nonobstant d'autres calamités naturelles et/ ou tensions géopolitiques).

À la lumière de ce qui précède, nous nous attendons à ce que les prix du carburant se normalisent à Maurice et nous pensons que le tampon fiscal est suffisant, à ce stade. Avec une chute brutale de -43 % des prix du brut, nous restons confiants dans le coussin de sécurité pour une baisse massive des prix du carburant à Maurice.

Couplé à un environnement de taux d'intérêt relativement plus serré et donc à une roupie favorable, nous nous attendons à ce que l'environnement inflationniste soit raisonnablement plus modéré en 2023.

De toute manière, le coussin budgétaire devrait être légèrement meilleur cette année à mesure que les niveaux de rentabilité des entreprises se normalisent (oui, malheureusement en termes de roupie dévaluée).

