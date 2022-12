Congo-Kinshasa: 9ème Conférence des Gouverneurs, Mbandaka - Félix Tshisekedi attendu aujourd'hui !

C'est aujourd'hui qu'en principe, s'il n'y a pas un changement de dernière minute, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat, arrive à Mbandaka, le Chef-lieu de la Province de l'Equateur.

Selon l'agenda tracé, il va présider la 9ème conférence des Gouverneurs des provinces dont les assises sont prévues du 20 au 22 décembre 2022. Logiquement, Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier Ministre, Daniel Aselo, Ministre de l'intérieur et sécurité, Guy Loando Mboyo, Ministre d'Etat à l'Aménagement du Territoire, Jean-Lucien Bussa, Ministre du Commerce Extérieur et Elysée Bokumwana, Vice-ministre du Budget, sont parmi les personnalités annoncées au portillon. L'arrivée du Chef de l'Etat constitue, pour les habitants de Mbandaka, un honneur et une raison de plus de croire qu'il accorde une attention soutenue à leurs préoccupations et, surtout, à l'amélioration de leurs conditions de vie.

Contexte

Cette 9ème session sera une belle opportunité pour le garant de la Nation d'obtenir, a priori, l'adhésion massive de tous les chefs d'exécutifs provinciaux en ce qui concerne notamment, la mise en œuvre effective du projet de développement à la base de 145 territoires, la mobilisation des ressources en provinces pour l'amélioration des conditions de vie des populations, sans oublier la situation sécuritaire dans l'Est du pays, principalement, l'agression rwandaise qui exige de tous et de chacun, une posture patriotique pour barrer la route à l'ennemi. A cela, il faudrait y ajouter la problématique de la tenue des prochaines élections à l'horizon 2023.

Pour rappel, la Conférence des Gouverneurs des Provinces est un cadre fédérateur d'échanges et de concertation entre le Chef de l'Etat et les Gouverneurs autour de la politique à mener dans chaque province et sur la législation à édicter pour bien du pays.

Elle se tient à tour de rôle dans chaque province et peut être convoquée deux fois en une année, selon l'article 200 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en janvier 2011. La 8ème Conférence des Gouverneurs a été organisée en 2021 à Kinshasa autour du thème intitulé : << la stabilité dans la gouvernance, gage de la réussite du programme de développement local de 145 territoires et du programme d'urgence intégré du développement communautaire>>.

Ambiance à Mbandaka

En prélude justement à l'arrivée venue du Président de la République, tout Mbandaka vibre. L'atmosphère est toute particulière de l'aéroport jusqu'au centre-ville, à quelques encablures de la station provinciale de la RTNC. Effigies par-ci, banderoles par-là, la population brûle de joie de voir le Chef de l'Etat venir palper du doigt les réalités auxquelles la province de l'Equateur est confrontée en vue de prendre toutes les dispositions pour des solutions urgentes.

Des partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation sont, eux aussi, à l'œuvre pour préparer leurs bases respectives à se mobiliser en vue de réserver un accueil populaire et chaleureux au Président de la République et, tout naturellement, à Mme Denise Nyakeru, sa tendre épouse.