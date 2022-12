Congo-Kinshasa: Réalisation des actions de promotion orientées vers les investisseurs de leurs pays, ANAPI - Anthony Nkinzo sollicite l'implication des Ambassadeurs accrédités en RDC

L'Agence Nationale pour la promotion des Investissements, ANAPI, a tenu ce lundi 19 décembre 2022 à l'hôtel Fleuve Congo, une rencontre de convivialité avec différents ambassadeurs et conseillers économiques de la Belgique, la Suisse, la Turquie, l'Allemagne, l'Italie, la Suède, afin d'échanger autour des avancées économiques congolaises.

Au cours de ces échanges, le Directeur Général de l'ANAPI, M. Anthony Nkinzo, a procédé à une démonstration sur le climat des affaires en RDC, et a sollicité l'implication des Ambassades pour la réalisation de leurs actions de promotion orientée vers les investisseurs de leurs pays respectifs.

C'est dans le souci de consolider sa collaboration avec les Ambassades européennes accréditées en RDC pour une meilleure attraction des IDES, que l'Anapi a reçu ces diplomates.

Disposé à écouter et à tenir compte des remarques et des réformes, le DG de l'ANAPI, Anthony Nkinzo, n'a pas monopolisé la parole et a laissé le champ libre à chacun des participants d'émettre son point de vue.

Au cours de ces échanges, il a présenté les perspectives économiques, le cadrage macro-économique, des investissements directs étrangers ainsi que des réformes.

Aperçu de l'environnement économique

Lors de sa présentation, il a fait savoir aux représentants de ces différents pays quela RDC, par son économie, est actuellement considérée comme l'un des pays de l'Afrique Sub-saharienne qui connaît le taux de croissance du PIB le plus élevé, soit de 1,7% en 2020, suivie d'une forte reprise en 2021 de plus de 6,2%. Au regard de cette amélioration, cette croissance a permis à la RDC d'être placée au premier rang de l'émergence du continent, qui est tirée par le secteur minier.

Investissements directs étrangers

Anthony Nkinzo a indiqué que, le volume des IDES entrant en RDC était de près de 1,87 milliard en 2021 et de 1,65 milliard en 2020, soit un taux de croissance de 11,7%, plaçant la RDC comme 10ème pays le plus attractif et compétitif d'Afrique, comptant des principaux porteurs de croissance dans les Mines et les Télécommunications.

Appropriation Institutionnelle

Le DG de l'ANAPI a évoqué la mise en place d'un cadre permanent sur la question du climat des affaires entre le Premier Ministre et les membres des Missions diplomatiques accrédités en RDC, qui permettra de matérialiser la vision du Chef de l'Etat, sur la question du climat des affaires. Ainsi que préserver le meilleur partenariat avec le secteur privé tant national qu'international.

En outre, Anthony Nkinzo a précisé qu'un des plus grands défis de la RDC se situe au niveau de la diversification de l'économie, au-delà des secteurs des Mines, et des Télécommunications.

Gouvernance de climat des affaires

En termes des priorités, le Directeur Général de l'ANAPI a précisé que la volonté du Gouvernement s'inscrit sur la diversification de l'économie, à fonder une croissance durable, inclusive et à s'appuyer sur un fort développement du secteur privé.

Attentes de l'ANAPI

A l'égard des Ambassades Européennes accréditées en RDC, il a insisté sur le fait que l'Agence tient à la Dissémination dans l'espace européen des avancées enregistrées dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires pour une meilleure image de la RDC.

Après son intervention, les Ambassadeurs et Conseillers économiques ont exprimé leurs préoccupations sur les questions de corruption, d'infrastructures, et des transferts financiers, auxquelles Anthony Nkinzo a émis des réponses convaincantes.