Madagascar: Investissements dans la nutrition - Engagements confirmés au Sommet Etats-Unis - Afrique

Les Etats-Unis s'engagent à verser 760 millions de dollars pour étendre et renforcer les programmes agricoles qui soutiennent les agriculteurs et les communautés touchés par la hausse des prix de denrées alimentaires, du carburant et des engrais.

Il faut investir davantage dans la production de nourritures, pour améliorer la nutrition au niveau mondial. C'est ce qu'ont affirmé les dirigeants africains et le gouvernement américain, en marge du Sommet des dirigeants africains et américains qui s'est tenu du 13 au 15 décembre dernier. Ils ont souligné la nécessité d'accroître les investissements dans le domaine de la nutrition et d'en faire une priorité sur le continent africain. En marge du sommet, la BAD (Banque africaine de développement - par l'intermédiaire des African Leaders for Nutrition (Dirigeants africains pour la nutrition), le Nutrition CEO Council et la Commission de l'Union africaine - a organisé une discussion de haut niveau. Durant la rencontre, les dirigeants africains ont appelé le gouvernement américain et la communauté internationale à donner la priorité à la nutrition dans les cadres et les politiques à l'échelle mondiale, et à augmenter les investissements dans la nutrition en Afrique. Ils ont souligné les possibilités de collaboration entre les États-Unis et les pays africains, afin de relever les défis de la nutrition sur le continent.

Engagements

La lutte contre la malnutrition infantile représente encore un grand défi pour de nombreux pays du continent africain. D'après le Premier ministre du Lesotho, Ntsokoane Matekane, plusieurs engagements régionaux ont été pris dans le cadre de l'Année africaine de la nutrition, qui a récemment abouti à la Déclaration d'Abidjan, adoptée le 8 décembre 2022 en Côte d'Ivoire. Cette déclaration appelle à l'accélération des investissements, de la mise en œuvre et de la coordination pour améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique. Pour Isobel Coleman, administratrice adjointe de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), la crise de la malnutrition est traitable et même évitable, avec des ressources ciblées, suffisantes, des interventions simples et fondées sur des données probantes.

" Rien que l'année dernière, l'USAID a soutenu des programmes de nutrition qui ont permis d'atteindre plus de 25 millions d'enfants grâce à des interventions spécifiques à la nutrition dans 21 pays africains. Grâce au soutien bipartisan du Congrès, le gouvernement américain s'engage à verser 760 millions de dollars pour élargir et intensifier les programmes agricoles qui soutiennent les agriculteurs et les communautés dans le monde entier secoués par la hausse des prix des denrées alimentaires, du carburant et des engrais ", a-t-elle déclaré. De son côté, la BAD a souligné l'urgence de garantir " des denrées alimentaires abordables, sûres et nutritives pour faire face à la crise de la faim, de la malnutrition et de la famine que connaissent de nombreuses régions du continent ".