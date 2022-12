Madagascar: Antaninarenina - Plusieurs axes fermés à la circulation

La circulation a été réorganisée à d'Ambohitsorohitra et Antaninarenina à partir de 16 décembre jusqu'au 2 Janvier, selon la note du CUA.

Comme à l'accoutummée, les lumières de Noël seront prévues une semaine avant la fête proprement dite. Ainsi, afin de permettre le libre accès des visiteurs à ces animations lumineuses, une organisation a été mise en place par la commune. Cette interdiction entre en vigueur à partir de 18h. Sur cette lancée, l'Avenue Révolution socialiste, depuis les locaux de la Société générale passant par le Palais d'Ambohitsorohitra, sera fermée. La rue Rainilaiarivony depuis le bâtiment du ministère de l'Économie et des finances et celui de l'hôtel du Louvre, ainsi que de la rue Ratsimilaho en face de la Paositra Malagasy et du restaurant Buffet du Jardin sera également interdite à la circulation.

À contrario, afin de rejoindre Anosy ou Analakely, il est possible de passer par la rue Ratsimilaho principalement par le siège de la Banque malgache de l'océan Indien et la pharmacie Pergola dans le sens qui mène vers Ambatonakanga. Le sens inverse de la rue Ratsimilaho sur cette portion est ouvert à la circulation, mais pour ce faire, le véhicule devrait passer par la rue Prince Ratsimamanga face à l'hôtel Colbert pour sortir vers le palais de la région d'Analamanga. Il est possible de passer par la rue qui relie les bureaux de l'ambassade de France à Ambatomena vers les bureaux de la BOA. La rue reliant les bureaux de la Bank of Africa (BOA) à Antaninarenina jusuq'à l'Economic development board of Madagascar (EDBM) est partiellement fermée à la circulation.