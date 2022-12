Madagascar: Antananarivo - Les rues de la capitale se dégradent

" On se croit à la campagne et non dans la capitale de Madagascar ", réagissent des automobilistes devant l'état des routes dans la ville d'Antananarivo.

Les rues de la capitale continuent de se dégrader. Entre Ambohimiandra et Ankadindratombo, entre Isotry et Tsaralalàna, aux 67 Ha Vatobe jusqu'à Ankasina, les routes goudronnées se sont transformées en des routes secondaires. Même les routes secondaires à Ambovombe-Androy sont plus praticables. Dans certains axes, comme à Ambaranjana jusqu'au Mausolée, les nids de poule se multiplient et s'agrandissent. Il y a eu des travaux de réparation sur certains axes, mais la route n'a tenu que quelques mois.

Les nids de poule se sont vite formés, avec l'arrivée de la pluie. La commune urbaine d'Antananarivo (CUA) effectue des travaux de réparation, mais ses interventions sont très limitées. Elle parle du manque de moyens, comme blocage dans l'avancement des travaux de réfection des rues de la capitale. Elle attendrait que les contribuables versent les impôts pour accélérer les travaux de développement de la capitale de Madagascar.