Ile Maurice: Jalsa Salana - Un président de la République à la hauteur de sa fonction

Après s'être éloignée du Jalsa Salana (Convention Annuelle) pendant trois ans, en raison de la pandémie, la communauté musulmane Ahmadiyya a renoué avec cette philosophie du Messie Promis Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, les 9, 10 et 11 décembre au Centre Swami Vivekananda, Pailles, pour la 59e fois.

Un parterre d'invités a répondu favorablement à l'invitation de l'Amir, monsieur Aniff Muslam. Comme à l'accoutumée, les amis de l'Ahmadiyya incluent les membres du Parlement, du mairat et des organisations bénévoles, les dignitaires religieux, les diplomates, les journalistes, et d'autres convives. L'invité d'honneur est Son Excellence le président de la République, monsieur Pritivirajsing Roopun. Si le vice-président de la République, son Excellence monsieur Eddy Boissezon, est présent, en revanche, c'est madame Véronique Leu qui est déléguée par le chef de l'opposition, l'honorable Xavier Duval, souffrant, pour lire son aimable message à l'assistance.

Le pionnier de l'Ahmadiyya à Maurice

D'emblée, M. le président mentionne haut et fort le nom de ce "pionnier de l'Ahmadiyya à l'île Maurice ", monsieur Noormamode NOOROOYA, aussi connu comme " un grand éducateur ". Pour la petite histoire, Noormamode Noorooya dirigea l'une des trois écoles primaires de Rose-Hill au début du 20e siècle, un de ses fils décrocha la bourse d'Angleterre, son aîné la rata d'un demi-point, selon le Cambridge Institute, tandis qu'un certain Armand Maudave, devenu Officier de La Légion d'Honneur française, fit ses premiers pas académiques à cet établissement scolaire. Le défilé d'éminents personnages issus de ce " Rose Hill Mohammedan Aided School " du 'Major' Ibrahim Atchia est long, le juriste Yousouf Mohamed, l'économiste Mohammad Vayid, le premier Chef Juge mauricien, Sir Rampersad Neerunjun, à qui Noormamode acheta une paire de chaussures pour qu'il puisse participer aux examens.

L'éducation peut mener très loin, dit le président. Il faut saisir toutes ses opportunités, surtout qu'elle est gratuite. Et de se demander s' " il " va élaborer sur le soutien accordé par son gouvernement dans ce domaine.

La liberté de la foi religieuse

Eh non. Ce notaire de formation choisit de rebondir sur une remarque d'un intervenant qui est heureux, en toute connaissance de cause, de pouvoir pratiquer sa religion librement ici. Car les musulmans ahmadis ne bénéficient pas de ce droit fondamental au Pakistan et en Algérie, où ils sont taxés d'hérésie et sont assassinés jusque dans des lieux de culte. Pourtant, le Saint Prophète Mahomet (Paix et Bénédictions soient sur lui), a énoncé clairement les trois critères qui définissent le musulman : les prières quotidiennes, la position unique vis-a-vis de la Mecque pendant l'adoration et la consommation d'animaux qui sont permis et ont été égorgés. A ne pas confondre avec les cinq piliers de l'Islam, soit l'aumône, le pèlerinage, ainsi de suite. Or, le musulman ahmadi y adhère pleinement. L'on ne saurait être plus royaliste que le Prophète suprême (PSSL).

Le président renchérit sur le cachet national que revêtent les célébrations telles que la Eid, la Noël, le Divali, la Fête du Printemps à l'île Maurice afin de resserrer les liens entre les citoyens.

Le cachet de Béni du Jalsa

Situation intéressante de ce Jalsa qui s'étend sur trois jours, c'est qu'on s'y sent confortable, du nourrisson au nonagénaire. Une crèche, une infirmerie et une salle de repos sont aménagés et des repas cuisinés sont servis dans la salle à manger. Ceux qui le souhaitent sont véhiculés à partir de leur domicile matin et soir, en toute sécurité. Il est à souligner que l'Organisation Ahmadiyya a toujours décliné, avec ses vifs remerciements, la subvention gouvernementale. Non pas que ses adeptes soient des Crésus, mais simplement riches en sacrifice financier. Elle réunit la plus large congrégation musulmane sous la férule bienveillante du seul cinquième Calife, Hadrat MASROOR AHMAD, que Dieu l'aide dans sa mission.

Amour pour tous, haine pour personne

A aucun moment, le président ne prend avantage du fait que son intervention est suivie en direct par des centaines de millions de spectateurs, dans 20 pays, par le biais de la chaîne télévisuelle internationale MTA (Muslim Television Ahmadiyya). Lui qui est un politicien chevronné, ayant occupé les fonctions de député, de ministre, de speaker et, maintenant, de président de la République, a su éviter l'écueil de la campagne électorale.

Il conclut en exhortant les Ahmadis sur leur lancée sociale très diverse et leur persévérance à pratiquer leur devise légendaire : " AMOUR POUR TOUS, HAINE POUR PERSONNE ".