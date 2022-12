Madagascar: Basketball - Bilan positif pour la ligue Analamanga

La ligue Analamanga a clôturé la saison 2022 de la plus belle des manières. Tous les acteurs du ballon orange issus des cinq sections se sont réunis à l'Espace Fenitra By-pass pour célébrer cette grande victoire, non seulement au niveau du comité directeur mais aussi au niveau de tous les clubs.

Il s'agit une occasion pour la remise des trophées à tous ceux qui ont rendu cette saison fructueuse. La ligue avait des représentants dans les différentes catégories durant les championnats nationaux allant de U12 en passant par N1A et N1B jusqu'aux vétérans. D'ailleurs, elle représente le plus grand nombre de licenciés dans tout Madagascar avec 18 363 joueurs répartis dans 73 clubs. Des clubs avaient brillé comme Mb2all, Cosfa, et Fandrefiala, des formations ont été effectués. En effet, la ligue a terminé tous les programmes établis avec succès.

Le bilan est positif pour le président Hery Andriatsima et son équipe. La semaine passée, la ligue a organisé un grand évènement baptisé " La ligue en fête " qui s'est déroulé sur les terrains d'Ankatso. Le calendrier de la prochaine saison s'annonce encore très chargé. De nouveaux projets sont en gestation comme l'organisation du tournoi inter-lycées et la collaboration avec la ligue Bongolava et Vakinankaratra dont l'objectif est la promotion et la vulgarisation du basket-ball.