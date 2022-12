Madagascar: Fonds d'indemnité d'assurance aux cyclones - Distribution de vivres pour plus de 70 000 ménages

Madagascar a bénéficié de 10,7 millions de dollars pour l'assurance contre les cyclones de l'African Risk Capacity. Plusieurs activités sont prévues pour appuyer les familles vulnérables à travers ce fonds dont la distribution de vivres et de semences.

Appui aux familles vulnérables et à la population pour traverser cette période de soudure et mieux se préparer à cette saison cyclonique en cours. C'est l'objectif de la Cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences (CPGU) à la Primature à travers le fonds d'indemnité d'assurance aux cyclones avec l'ARC (African Risk Capacity) . Il se traduit par des distributions de vivre et de relance agricole suite au passage du cyclone Batsirai à travers l'indemnité d'assurance aux cyclones de l'ARC. Les lancements des opérations dans le cadre de la mise en œuvre des activités de réponse à travers ce fonds d'assurance ont eu lieu dans les régions Vatovavy et Fitovinany. Pour les vivres , cette opération compte plus de 71 800 ménages bénéficiaires et 16 605 ménages pour les semences agricoles. Les ménages sont répartis dans 82 communes des districts de Mananjary, Nosy Varika, Ifanadiana, Manakara, Ikongo et Vohipeno. Les vivres sont distribués en deux catégories dont l'une sous forme de pack " vatsy tsinjo " avec du riz, des grains secs, de la farine enrichie, une boîte de sardines, de l'huile, du sel, du CVO et de savons et l'autre sous forme de ration de protection qui sera composée de riz, de grains secs et d'huile. Pour les semences, elles seront différentes pour chaque district selon les cultures habituelles de chaque région notamment du riz, du maïs et bien d'autres encore.

10,7 millions de dollars

C'est ce dont Madagascar a bénéficié en tant que membre de l'ARC de l'Union africaine (UA) suite au passage du cyclone " Batsirai " dans le pays au début de l'année. Sept activités ont été prévues à réaliser à travers ce fonds dont le " vatsy tsinjo " , l'octroi de ration de protection aux familles ayant des femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 5 ans atteints de la malnutrition aiguë et sévère, la relance agricole à travers la distribution de semence et d'engrais, la construction de cases traditionnelles améliorées, la construction d'abri communautaire à usage multiple, la réhabilitation et reconstruction des salles de classe endommagées ainsi que la réhabilitation de la maison centrale d'Ikongo. Les régions Vatovavy , Fitovinany et Atsimo-Atsinanana sont les bénéficiaires de ces appuis.