Madagascar: RN13 et RN6 - Décaissement de 73,6 millions d'euros de l'Union européenne

Les travaux de réhabilitation de la route nationale 13 avancent. Ayant débuté au mois de juin dernier, l'entreprise Colas en charge du projet entame le terrassement entre Ambovombe et Taolagnaro et se trouve désormais dans la Commune de Ranopiso. Du côté du ministère des Travaux publics, on affirme que le délai imparti pour la réalisation de ce projet va être respecté à la lettre.

Les travaux actuels concernent la première partie mesurant 114 km, financée par la Banque Européenne d'Investissement et l'Union européenne. Dans un communiqué, l'UE et la BEI confirment le décaissement d'un financement de 73,6 millions d'euros, soit 343 milliards d'ariary, au profit de l'agence routière. Cette somme est destinée à la réhabilitation de la RN13 Ambovombe - Fort Dauphin et la RN6 Ambanja - Antsiranana. Ce financement comprend 50,4 millions d'euros soit 235 milliards d'ariary de prêt de la Banque européenne d'investissement, et une subvention de 23,2 millions d'euros, soit 108 milliards d'ariary émanant de l'Union européenne. " La BEI, en tant que membre de Team Europe, est heureuse de soutenir ce projet clef pour Madagascar et sa population ", a indiqué Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Ceci dans le but de contribuer au développement inclusif et durable de Madagascar.

Global Gateway

Isabelle Delattre Burger, ambassadrice de l'Union européenne à Madagascar, pour sa part, a déclaré que " ce projet est aligné sur les objectifs de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne, qui vise à améliorer la vie quotidienne des populations par des réseaux de transport durables, résilients, inclusifs et sûrs ". Ce projet est financé à hauteur de 235,5 millions d'euros, grâce à une subvention de 116 millions d'euros de l'Union européenne, un prêt de 110 millions d'euros, une assistance technique (don) à hauteur de 4,7 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement, ainsi que d'un financement propre de l'Etat malgache de 4,8 millions d'euros. Le projet consiste notamment à la réhabilitation et la modernisation de 348 km de routes. D'après les informations, un total de 100,4 millions d'euros a déjà été versé dans ce projet. La durée d'exécution des travaux de réhabilitation de la RN13 est de 26 mois. Cette route devrait donc être opérationnelle d'ici le mois d'août 2024.