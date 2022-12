Madagascar: Coopération - Des investisseurs égyptiens intéressés par Madagascar

La coopération entre Madagascar et l'Egypte n'a cessé de se développer ces dernières années.

Cette coopération bilatérale touche plusieurs secteurs sociaux, économiques et culturels. À titre d'illustration, " l'Egypte a octroyé cette année, soixante bourses d'études aux étudiants et techniciens malgaches dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture incluant la lutte contre l'insécurité alimentaire, de l'environnement et de la sécurité. Le nombre de bénéficiaires de ces bourses d'études devra augmenter l'année prochaine ", a annoncé l'ambassadeur d'Egypte à Madagascar, SEM Usama Saeed Khalil, lors de sa visite d'adieu au terme de sa mission en terre malgache, auprès du président du Sénat Herimanana Razafimahefa, accompagné de son conseiller spécial en charge des Investissements et des Relations Internationales, Sylvain Rabetsaroana, hier au Palais de Verre à Anosikely.

Important soutien

En outre, cet ambassadeur a enchaîné en affirmant que des investisseurs égyptiens étaient intéressés pour s'implanter à Madagascar afin de financer, entre autres, des projets touchant le secteur de l'énergie. Il s'agit d'ailleurs d'un secteur clé contribuant au développement socio-économique de Madagascar. Pour sa part, le président du Sénat Herimanana Razafimahefa a exprimé sa sincère reconnaissance envers le gouvernement égyptien pour son important soutien à Madagascar durant la période de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 impactant gravement le pays. " L'Egypte a également apporté son appui face aux effets néfastes des aléas climatiques touchant la Grande île ces derniers temps, pour ne citer que le passage des cyclones et intempéries provoquant de fortes inondations dans plusieurs régions de l'île ", a-t-il ajouté.

De grandes expériences

Par ailleurs, " l'Etat a fait un très bon choix en choisissant l'entreprise égyptienne Samcrete dans la réalisation du plus grand projet d'autoroute reliant Antananarivo et Toamasina qui va contribuer au développement économique du pays. Force est en effet de reconnaître que ce pays partenaire dispose de grandes expériences en matière de construction d'autoroutes dans le monde. On trouve des routes à neuf et dix voies dans ses villes. Parlant de l'autoroute à construire à Madagascar, toutes les communautés résidant dans les quartiers desservis par ce projet routier de grande envergure en tireront également des retombées économiques positives ", d'après les explications de ce président d'Institution.