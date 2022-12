Madagascar: Toliara-Mangily - Travail décent - Renforcement de compétences des journalistes RJSET

Une communication efficace est plus que nécessaire voire primordiale pour soutenir les efforts de plaidoyer de chaque acteur dans chaque pays pour promouvoir le travail décent.

L'OIT Madagascar-Antananarivo pour étoffer sa stratégie à l'avantage depuis près d'une décennie, d'avoir son réseau national de journalistes compétents, dévoués et spécialisés dans les domaines de l'emploi et du travail ( RJSET) et qui l'accompagne dans toutes ses activités de promotion de travail décent, depuis sa mise en place en 2015.

L'effet de la communication a eu sa raison d'être et a permis d'influencer plusieurs décisions importantes du pays dans l'adoption des différentes mesures concrètes, notamment dans l'emploi des jeunes, la recherche et l'innovation, la lutte contre le travail des enfants sous ses multiples formes, la promotion de l'approche HIMO et la promotion du travail décent dans l'économie informelle et rurale.

Les journalistes du RJSET dans le cadre du renforcement des compétences ont assisté ont assisté du 29 novembre au 04 décembre dernier à Mangily-Toliara à un atelier sur différents projets en cours à savoir, Projet HIMO, Projet JCR-M, Projet Trade for Decent Work, Projet Pro Agro Youth, Projet VZF et Projet Better Work.

Par la même occasion, Coffi Agossou, directeur du BP Antananarivo a donné la vission du nouveau directeur général du BIT après que les membres du RJSET ont procédé à une évaluation du plan de travail 2002 avant la présentation du travail 2023.

Pour étoffer le réseau des nouveaux membres ont été coopté et ensemble les membres du nouveau bureau RJSET 2022 ont été élus

Présidente Mme Mirana Solofonanahary RNM

Vice Président Haja Nofy Rakotonirina TVM Ambovomne Androy

Secrétaire Générale Mme Perle Ratsimbazafy radio Tsiry Fsoa

Trésorier Auréiien Herniaina TVM Morondava

Commissaires aux comptes - Mme Elisa Foullah Zafisoa radio voix de la sagesse Nosy Be- Soa Maharitra Ramarokoto TVM- Andry TV Plus Ambositra

Conseillers -Mme Perline Razanakoto radio universté Toliara - Zoralien Tombofeno TVM Vohemar- Romuald Marie Arthur Rakotoarimanana TVM Toamasina.