Algérie: Constantine - Appel à la création d'un think tank sur les mécanismes du développement durable

CONSTANTINE-Les participants à la 1ère conférence internationale par visioconférence sur "la prospective et les défis de développement durable: rôle de la prospective dans l'élaboration des stratégies de développement", clôturée lundi à l'université Abdelhamid-Mehri Constantine-2, ont appelé à créer un think tank qui travaille à réfléchir en permanence sur les mécanismes pour parvenir au développement durable et proposer des amendements et des actions pour réaliser le scénario souhaité.

La professeur Naïma Gheleb de la faculté des sciences économiques de l'université Constantine-2 a indiqué, dans sa lecture des recommandations de la rencontre, que pareils think tanks pourront émerger au travers de la création d'institutions publiques autonomes regroupant des chercheurs de diverses disciplines qui œuvrent "à développer la pensée prospective auprès des décideurs de sorte à faciliter la complémentarité des politiques et l'engagement d'un développement durable".

Elle a relevé à ce propos l'importance de l'association de l'université en tant que partie active dans ce processus et son encouragement à proposer des spécialités en prospective et prospective stratégique.

Elle a également souligné la nécessité d'encourager les établissements du supérieur et les laboratoires de recherche scientifique à réaliser des études prospectives vitales pour la conception de stratégies et de politiques sur le long terme au profit des divers secteurs.

Elle a appelé à organiser des formations spécialisées aux techniques et outils des études stratégiques au profit des stratèges, des responsables, des décideurs et des directeurs qui se trouvent au cœur du processus de décision et d'élaboration de stratégies garante de développement, de rentabilité et de pérennité.

Cette rencontre de deux jours organisée par visioconférence a regroupé des universitaires, des experts et des étudiants en master et doctorat de plusieurs universités algériennes et françaises.