Algérie: Hydrocarbures - Tenue de l'AG ordinaire de SONATRACH

-SONATRACH a tenu, lundi, son Assemblée générale ordinaire (AGO) lors de laquelle il a été procédé à l'adoption de son budget général pour l'année 2023, a indiqué un communiqué de la société.

A cette occasion, SONATRACH a adopté le plan de développement pour le moyen terme 2023-2027 relatif à la production, à l'investissement, au marketing, au financement de l'investissement et au recrutement. Lors de cette AGO, l'accent a été mis sur l'évolution des marchés de l'énergie ainsi que les défis de l'industrie pétrolière et de gaz au vu des variables géopolitiques et climatiques auxquels fait face le monde, précise le communiqué.

Les travaux de l'AGO se sont déroulés sous la présidence du ministre de l'Energie et des mines avec la participation de ses membres à savoir le ministre des finances, le Gouverneur de la Banque d'Algérie et un représentant de la Présidence de la République, conformément au statut de l'entreprise, outre les membres du Conseil d'administration et les commissaires aux comptes, conclut la même source.