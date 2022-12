Cameroun: Leadership féminin - Des femmes de poigne se mettent ensemble pour booster le leadership féminin

A l'initiative de la conférencière Charlotte Libog elles ont entretenu plusieurs femmes sur comment implémenter un véritable leadership féminin.

" Booste ton leadership grâce à la puissance de l'amour "

Voilà le thème central qui a guidé une nouvelle fois les conférences " Née pour briller " de Charlotte Libog qui ont réuni une bonne brochette de femme ce samedi 17 décembre au Krystal hôtel de Douala.

Plusieurs femmes d'impact et pas des moindres étaient présentes sur le panel des invités de Charlotte Libog pour l'accompagner dans cette initiative dont le but est de redonner à la femme camerounaise l'énergie pour booster véritablement son leadership.

La reine Clarisse Douala Bell ,officier du centre d'état civil d'Essengue, Kriss Brochec , entrepreneure Digital et social mentor et surtout l'artiste Queem Eteme se sont longuement entretenues avec ces femmes venues en grand nombre et leur ont donné des pistes pour implémenter le leadership sur divers plan.

Pour Kriss Brochec , " Les femmes peuvent se servir du numérique pour passer leur message à condition qu'elles communiquent de manière impactante notamment en choisissant les bons réseaux et en ayant un contenu de qualité ". La social mentor et entrepreneure digitale a au cours de cette conférence indiqué le type de contenu et tous les " Skills " pour se démarquer sur le Digital quand on est une femme leader.

Pour Queen Eteme , " ces conférences sont nécessaires pour toutes les femmes et même chez nous les artistes , nous avons besoin de nous outiller en tant que leader d'opinion pour accroître notre leadership et pour pouvoir impacter positivement la société. Un leader d'opinion est une sorte de miroir pour la société, les femmes et la jeunesse nous regardent il faut donc utiliser cette surexposition. Pour transmettre des comportements appropriés à la société qu'on veut construire"

Au milieu de ces amazones quelques hommes d'impact eux aussi ont tenu à accompagner naturellement cette initiative.

C'est le cas de Leonard Chatelain , journaliste et chef de chaîne de la Fm 105 qui croit en ce leadership féminin. Il dira à ce propos que " l'expérience a prouvé qu'à chaque fois que les femmes sont placées à des postes de hautes responsabilités entrepreneuriales , le management est différent puisque les femmes ont cet atout naturel d'être multi tâches ce qui n'est pas toujours le cas pour les hommes . Il est donc normal d'encourager ce leadership féminin qui s'il est booster peut servir le Cameroun tout entier".

Et ce n'est pas Charlotte Libog l'initiatrice de ces conférences "Née pour briller" qui viendra dédire ces mots de Léonard Châtelain, elle qui consciente du fait que la promotion du leadership féminin fait partir des pilier d'un développement de l'Afrique Avec la promotion de l'agriculture et l'employabilité des jeunes, Explique que Les conférences sont un des outils parmi tant d'autres . Il y'a aussi des master class corporate au sein de diverses entreprises pour permettre aux femmes de donner les meilleures versions d'elles même dans les structures qui les emploient et ainsi voir les performances de ces entreprises boostées.