Congo-Kinshasa: Après le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée, Augustin Kabuya - "Katumbi n'a jamais été de l'Union sacrée... au contraire, il n'était là que pour s'enrichir... "

Moïse Katumbi, leader d'Ensemble pour la République quitte la coalition de la majorité au pouvoir "Union sacrée de la nation". L'ex gouverneur de Katanga l'a confirmé lui-même lors de sa dernière sortie médiatique depuis Paris, en France.

Il a, par le même canal, annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle prévue en décembre 2023. Des propos qui ont suscité beaucoup de réactions au sein de sa désormais ex famille politique. A l'instar de Steve Mbikayi du parti travailliste (PT) et de Jean-Thierry Monsenepwo de la convention des congolais unis (CCU) qui ont qualifié le départ de l'ancien président de TP Mazembe d'un non-événement, à son tour, Augustin Kabuya, secrétaire général du parti au pouvoir déclare que le départ de Katumbi est une charge de moins au sein de l'USN.

Le numéro un de l'Union pour la démocrate et le progrès social (UDPS) fustige le bilan et la qualité du travail abattu par Moïse Katumbi au sein de l'Union sacrée de la nation. Pour lui, son départ n'est autre qu'une charge de moins. Il accuse le président d'Ensemble pour la République d'être venu dans la coalition pour des raisons lucratives et pour ses intérêts privés. "Il a déjà fait quoi pour l'avancement de l'union sacrée? Il n'était là que pour s'enrichir ", a lâché Augustin Kabuya, rassurant la bonne continuité de l'USN. " Est-ce que le ciel va tomber? Il a déjà fait quoi pour l'avancement de l'Union sacrée? Ses lieutenants n'étaient-ils dans des médias tirant sur l'Union sacrée ?", a-t-il questionné.

De l'autre côté, quelques députés nationaux "proches" de Moïse Katumbi se disent non concernés par son départ de l'Union sacrée de la nation. "Le courant révolutionnaire progressiste d'Ensemble pour le changement que je coordonne, annonce à l'opinion que, contrairement à la déclaration de Moïse Katumbi, il reste membre à part entière de l'Union sacrée de la nation et fidèle au Président de la République Fatshi Béton, à qui il promet son soutien et son accompagnement jusqu'à la victoire finale aux élections en vue ", a écrit Simon Mulamba dans son compte twitter, au nom du courant révolutionnaire progressiste d'Ensemble pour le changement.

Le camp Katumbi, lui, reste serein et déterminé à aller jusqu'au bout de son combat. D'ailleurs, le congrès d'Ensemble pour la République se tient aujourd'hui mardi 20 décembre 2022 à Lubumbashi, au cours duquel auront lieu les élections primaires pour avaliser la candidature unique du parti à la présidentielle de 2023.