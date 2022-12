Congo-Kinshasa: Candidature de Katumbi à la présidentielle de 2023 - Le Courant révolutionnaire progressiste d"'Ensemble pour le changement" derrière Félix Tshisekedi

Au lendemain de l'annonce de candidature de Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle de 2023, le Courant révolutionnaire progressiste d"'Ensemble pour le changement" maintient l'ancien gouverneur de l'Ex Katanga comme membre de l'Union sacrée, la coalition présidentielle, signifiant qu'il réitère son allégeance au chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.

Les membres de cette plateforme politique l'ont fait savoir dans une déclaration lue ce samedi 17 Décembre. "Vous venez de suivre comme nous la déclaration de Monsieur Moïse Katumbi faisant état de ses intentions de présenter sa candidature, comme candidat président de la République en 2023, et de quitter l'Union sacrée pour faire l'opposition", lit-on.

"Le courant révolutionnaire progressiste de Ensemble pour le changement que je coordonne annonce à l'opinion nationale et internationale, que contrairement à la déclaration de Moïse Katumbi, il reste membre à part entière de l'union sacrée de la nation et fidèle au président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il promet son soutien et son accomplissement jusqu'à la victoire finale aux élections de 2023", a fait savoir le député national Simon Mulamba Mputu, coordonnateur du courant progressiste révolutionnaire de Ensemble pour le changement.

A en croire les cadres de cette plateforme politique, Moïse Katumbi n'a fait que révéler ses velléités occultes inavouées d'antan.

Ils ont, par ailleurs, appelé les membres composant cette plateforme occupant les fonctions au sein des institutions de s'aligner dans le même ordre d'idées.

"Le courant révolutionnaire progressiste de Ensemble pour le changement qui compte en son sein la majorité des députés estimée à plus de cinquante(50) fait savoir que la présente déclaration de l'ancien chef de file de leur plateforme n'est que la manifestation des stratégies occultes contre lesquelles plus de 50 députés avaient jugé bon de créer le présent courant que je coordonne. Par conséquent, nous exigeons de nos collègues qui occupent les postes de responsabilité au sein des institutions au nom et pour le compte de Moïse Katumbi avec le label de l'union sacrée, de tirer toutes les conséquences nécessaires. Le courant progressiste révolutionnaire de l'union sacrée promet au chef de l'Etat la fidélité et la victoire aux élections de 2023", a-t-il poursuivi.

Une position qui, en principe, ne devrait pas étonner Moïse Katumbi.

Vendredi 16 décembre 2022, pendant qu'il annonçait sa candidature à la présidentielle de 2023, l'ancien gouverneur de l'ex Katanga a évoqué une éventuelle dissension au sein de sa famille politique.

"J'ai dit au revoir à l'union sacrée. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter, mais nous allons continuer avec d'autres", avait-il lâché.

Tout est clair, la déclaration du courant progressiste révolutionnaire d'Ensemble pour le changement ne va pas changer la position de Moïse Katumbi.

L'éclatement étant consommé , l'on s'attend sans doute, dans les jours qui arrivent, à une déclaration de soutien à Katumbi d'une autre frange des membres composant cette plateforme.Junior-Gradel IKA