Soudan: Atelier sur le projet d'appui de la transition démocratique à Almojlad

Alfoula — L'Organisation soudanaise de développement social (SUDO) dans la ville d'Al-Mojlad Ouest-Kordofan, a mis en place un atelier sur le programme des Forum de dialogue pour la transformation démocratique au Soudan.

Le directeur de l'organisation, Prof. Mohammed Ibrahim Al-Ahmar, a déclaré à la SUNA que le programme de la Plateforme est venu à l'appui de la transformation démocratique et de la convention constitutionnelle à travers un dialogue sociétal profond et transparent, dans le but de parvenir à une constitution permanente du pays.

Al-Ahmar a ajouté que le forum aborde un certain nombre de sujets, dont les plus importants sont la coexistence pacifique, l'acceptation de l'autre, le rejet des discours haineux, ainsi que la justice transitionnelle, l'identité et la gouvernance.