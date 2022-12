Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Décembre 2022

Côte d'Ivoire : Elections locales ivoiriennes - Le Rhdp fixe ses candidatures en janvier

Le Rhdp, le parti de Alassane Ouattara, met en place un mécanisme strict de désignation des candidats en interne pour les élections municipales et régionales de 2023. Le parti a organisé ce lundi 19 décembre 2022 une réunion d'information à Cocody, dans l'Est d'Abidjan, à l'initiative du directoire du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), afin d'orienter les militants sur la démarche à tenir pour les élections à venir. Le président du directoire du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Gilbert Koné Kafana, a au cours de cette réunion évoqué les raisons du processus de désignation et d'arbitrage des candidatures pour les élections municipales et régionales de 2023.

Le processus de désignation des candidats du Rhdp et l'arbitrage ont été expliqués plus en détail par le porte-parole principal du Rhdp, Kobenan Kouassi Adjoumani, qui a fait savoir qu'une Commission centrale d'arbitrage et des commissions régionales sont instituées pour encadrer le processus. La désignation des candidatures en interne va s'étendre au plus tard le 23 janvier 2023, date de publication de la liste définitive des candidats Rhdp, selon le porte-parole principal du Rhdp, M. Kobenan Kouassi Adjoumani. (Source : Apa)

Sénégal : Bagarre à l'Assemblée Nationale - Deux ans de prison réclamés contre les deux députés violents

Massata Samb et Mamadou Niang, du Parti de l'unité et du rassemblement, ont nié avoir frappé Amy Ndiaye, élue de la majorité. Le 1er décembre 2022, la scène de violence au Parlement avait fait scandale. Le parquet sénégalais a requis ce lundi 19 décembre deux ans de prison ferme contre les députés de l'opposition Massata Samb et Mamadou Niang, jugés à Dakar pour avoir frappé Amy Ndiaye, une collègue de la majorité lors d'une séance de l'Assemblée nationale le 1er décembre. L'incident a fait scandale dans le pays, d'autant plus que les deux députés ont disparu plusieurs jours. Ils se sont finalement présentés le 12 décembre à l'Assemblée, et ont été placés en garde à vue, puis écroués. (Source : Apa)

Burkina Faso : Terrorisme - Au moins 8 morts, dont 6 civils, dans 2 attaques

Selon africanews, au moins deux soldats burkinabè et six civils ont été tués samedi lors de deux attaques distinctes dans le Nord et l'Est du Burkina Faso, a appris lundi l'Afp de sources sécuritaires et locale. La première attaque a eu lieu près de Bouroum, dans la province du Namentenga (nord) où « une équipe des forces de défense et de sécurité (Fds) en mission a heurté un engin explosif improvisé », a indiqué une source sécuritaire à l'Afp. « Malheureusement, deux soldats ont été tués et cinq blessés qui ont été évacués pour des soins appropriés », a précisé cette source. La deuxième attaque, toujours samedi s'est produite dans le village de Kokodé, sur l'axe Tendokogo-Bittou, dans le centre-est du pays, près du Ghana. « Des individus armés ont intercepté un car de transport en commun faisant également des victimes », a indiqué la source sécuritaire.( Source : Apa)

Mali : Transition- L'ADEMA-PASJ dénonce l'insécurité, la cherté de la vie…

La Maison des Aînés de Bamako a abrité, le samedi 17 décembre 2022, les travaux de la 18ème Conférence Nationale du Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adéma-PASJ). Les travaux étaient présidés par le Président du parti, Pr. Marimantia Diarra, en présence du président d'honneur du parti, Pr. Dioncounda Traoré ; de l'ex- président de l'Assemblée nationale du Mali, Pr. Ali N. Diallo ; des cadres de l'Adema-Pasj ; des responsables des partis amis de l'Adema-Pasj et d'autres personnalités. Au cours de la cérémonie d'ouverture des travaux, le Président de l'ADEMA PASJ, Pr. Marimantia Diarra, a fait savoir que la présente « conférence nationale se tient dans un contexte marqué par la généralisation des difficultés de tous ordres dont l'insécurité, la cherté et le coût de la vie, tous facteurs d'approvisionnement de nos populations et de notre pays, l'ébullition du climat social, la détérioration des relations diplomatiques avec certains pays voisins et du monde ». (Source : abamako.com)

Niger : 64ème anniversaire de la République - Bazoum appelle à une amélioration continue du cadre de dialogue politique

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Mohamed Bazoum et son homologue de la République Fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari ont pris part jeudi après-midi à Niamey à la cérémonie de vernissage de la version française du livre « Les Défis de la conduite des affaires de l'Etat au Nigéria » Muhammadu Buhari. Le Président de la République, Mohamed Bazoum a appelé, le samedi 17 décembre 2022 à la veille du 64ème anniversaire de la proclamation de la République du Niger, au renforcement de la paix et de la cohésion sociale qui est le ciment de notre stabilité politique et la consolidation de nos institutions démocratiques et républicaines qui commande l'amélioration continue du cadre de dialogue politique et de ses mécanismes de fonctionnement.

Centrafrique : Incendie- Les bâtiments de la délégation de l'Ue ravagés par les flemmes

Les bâtiments de la délégation de l'Union européenne (Ue) à Bangui ont été ravagés par un incendie » dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé dans un tweet, Douglas Darius Carpenter, ambassadeur de l'UE en République centrafricaine et représentant de l'UE à la CEMAC (Communauté économique de l'Afrique centrale).« Personne n'a été blessé », a souligné Douglas Darius Carpenter qui par ailleurs remercie tous les partenaires de l'UE à Bangui "pour leur patience pendant la période de réorganisation" de leurs services.Cet incendie géant qui s'est déclaré dimanche soir au siège de l'Union européenne à Bangui "est d'origine inconnue", a indiqué à l'Agence Anadolu, le chef de la police centrafricaine, le colonel Bienvenu Zokoué. ( Source : abangui.com)

Rdc : Elections - La présidentielle c'est dans un an !

Si la Commission électorale nationale indépendante, la Céni, ainsi que la présidence, assurent que les élections auront lieu en temps et en heure, les observateurs du processus électoral restent, eux, sur la réserve. « Le glissement ne fait toujours pas partie de notre vocabulaire », c'est ce qu'avait annoncé Denis Kadima, président de la Céni, lors de la publication du calendrier électoral, le samedi 26 novembre dernier.A un an pile de l'élection, on s'active du côté de la Céni. « C'est le rush », confie d'ailleurs l'un de ses membres. En effet, selon le calendrier, l'enrôlement des électeurs doit commencer le 24 décembre prochain, soit dans quatre jours. ( Source : Dw)

Ghana : Dette extérieure- Accra suspend le paiement d'une partie

Le Ghana a annoncé lundi la suspension "provisoire" du paiement d'une partie de sa dette extérieure, dont les eurobonds, au moment où il cherche à la restructurer après un accord passé avec le Fonds monétaire international (Fmi) la semaine dernière. (Jeune Afrique)