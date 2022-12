Afrique: Hausse de l'activité du secteur secondaire au mois d'octobre

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), l'activité du secteur secondaire s'est confortée de 6,8%, en variation mensuelle au mois d'octobre 2022.

La même source souligne que cette hausse est due principalement à la bonne tenue de la construction (+18,3%), de la " production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile " (+15,0%), des " autres industries manufacturières " (+22,4%), de la fabrication de matériels de transport (>100) et des activités extractives (+2,1%).

En revanche, note la Dpee, la " fabrication de papier cartons et d'articles en papier ou carton " (-19,2%) et la fabrication de produits pharmaceutiques (-5,3%) se sont contractées sur cette période. En glissement annuel, l'activité de la branche a enregistré un repli de 4,9%, induits par les activités extractives (-26,4%), le " sciage et rabotage du bois " (-47,5%), le " travail du caoutchouc et du plastique " (-12,0%) et la " production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets " (-2,6%).

Ces contreperformances notées ont été, toutefois, atténuées par la fabrication de produits agro-alimentaires (+4,0%), la " production et distribution d'électricité et de Gaz " (+12,1%), la construction (+2,7%), la fabrication de matériels de transport (+40,8%) et la " production de métallurgie et de fonderie et fabrication d'ouvrage en métaux " (+45,2%) sur la période sous revue.