Cote d'Ivoire: 1re édition des Awards de l'Economie - 25 bâtisseurs de l'économie ivoirienne distingués

Ils sont plus de 25 chefs d'entreprises et cadres de l'administration ivoirienne qui contribuent à l'essor de l'économie ivoirienne qui ont été distingués, 15 décembre 2022, à Ivotel-Plateau. Ce, à l'occasion de la première édition des Awards de l'Economie qui a été organisée par A2K Communication, structure éditrice du site www.abidjaneconomie .net et du mensuel Abidjan Economie.

La première édition de la prestigieuse cérémonie de remise des trophées des Awards de l'Economie a tenu toutes ses promesses. En effet, les Awards de l'Economie est une plateforme qui célèbre chaque année tous les fils et filles de l'Afrique qui bâtissent le continent. Ce rendez-vous continental de l'excellence riche en couleurs, en sons et en lumières, a drainé du beau monde. Plus de 25 lauréats (chefs d'entreprises et cadres de l'administration) ont reçu leurs hautes distinctions.

Ainsi, Pr Mamadou Samba, directeur général de la Santé publique, a reçu deux distinctions. Il s'est vu décerné le Super prix Diamant de l'Economie pour son rôle importantissime joué pendant les heures chaudes de la Covid-19. Ce, permettant de rassurer les Ivoiriens en leur donnant des conseils sur les mesures d'hygiène. Cet apport a permis de stabiliser l'économie nonobstant le confinement. Ce travailleur infatigable a par ailleurs glané le Prix du meilleur agent de l'administration publique sanitaire. L'honorable Ouattara Oumar, député de Tehini a été primé Super prix Or de l'Economie pour ses actions de développement dans cette contrée du pays. Bien avant, il a été décerné Prix du meilleur artisan du développement du département de Tehini. Yao Sény Jean-Jacques, directeur national Habitat for Humanity Côte d'Ivoire a glané le prix du meilleur manager d'entreprise sociale, avant de partir avec le coup du cœur du jury. Emmanuel Yéo, directeur général de LYNAYS Entreprises s'est vu décerné le prix du meilleur promoteur de l'énergie en Afrique et le Super prix Argent de l'Economie. Marina NOBOUT, directrice générale d'Ohel International a reçu le prix du Leader du Btcs (blocs de terre comprimée et stabilisée) en Côte d'Ivoire, par ailleurs Super prix Bronze de l'Economie. Dr Traoré Mamadou, directeur général de l'Institut national supérieur de la formation sociale (INSFS) a quant à lui glané le meilleur manager d'établissement de formation sociale. Tanoh Beugré Bienvenue, directeur exécutif du Centre Goshen pour entreprenariat agricole (CGEA) a eu le grand prix du meilleur manager du Centre de formation pour l'entreprenariat agricole .

Lors de cette soirée féérique et glamour de la célébration de l'excellence et de la performance, Rodrigue Cofye, directeur général adjoint de A2K Communication, par ailleurs président du Comité d'organisation, a relevé que les Awards de l'Economie est une plateforme de distinction qui a pour objectif d'encourager, féliciter, distinguer et surtout de célébrer avec maestria, honneur et grandeur nature les acteurs majeurs qui bâtissent au quotidien, l'économie ivoirienne. A à savoir : les personnes morale et physique telles que les chefs d'entreprises, les opérateurs économiques, les élus, les hommes d'affaires, les structures publiques, privées et les start-ups. Ce, en leur offrant une vitrine d'exposition de leurs activités, une opportunité d'affaires et un creuset de renforcement de capacités pour optimiser l'opérationnalité de leurs activités.

Il faut noter que A2K Communication est une virtuose médiatique qui s'appuie sur l'expertise de journalistes professionnels et de professionnels de la Communication, ayant à leur actif, plus de 15 ans d'expériences chacun.

La liste non exhaustive de quelques lauréats et leurs prix

1-Dr Traoré Mamadou, DG de l'INSFS, Meilleur Manager d'établissement de formation sociale

2- Emmanuel Yéo, Directeur Général de LYNAYS Entreprises, Meilleur promoteur de l'énergie en Afrique

3- Marina NOBOUT, directrice générale d'Ohel International, leader du Btcs en Côte d'Ivoire

4- Tanoh Beugré Bienvenue, Directeur exécutif du CGEA, Meilleur manager du Centre de formation pour l'entreprenariat agricole

5- Société de transport lagunaire ( STL), Meilleur entreprise du transport lagunaire

6-Yao Sény Jean-Jacques, directeur national Habitat for Humanity Côte d'Ivoire, Prix du meilleur manager d'entreprise sociale

7- Honorable Ouattara Oumar, Prix du meilleur artisan du développement du département de Tehini

8- Aby Raoul, maire de la commune de Marcory, Prix du Meilleur maire du District d'Abidjan

9- Arnaud Essoh, Fondateur de Victoire Immobilier, Prix du meilleur promoteur immobilier

10- Yéo Pena Abdoulaye, Prix du meilleur gestionnaire des infrastructures sanitaires

11- Bourse ivoirienne d'assistance médicale (BIAM), Prix de la Meilleure mutuelle d'assurance en Côte d'Ivoire

12 -Pr Mamadou Samba, directeur général de la Santé publique, Prix du meilleur agent de l'administration publique sanitaire

13- Konan Yao Marcel , DG de Citracom, Meilleur du promoteur du transit en Côte d'Ivoire

14- Kambou Sié, Prix du meilleur président de Coopérative Café-Cacao de Côte d'Ivoire

15-Pierrette KOUAKOU, Directrice Générale Fin'Elle, Prix du Meilleur promoteur de la microfinance en Côte d'Ivoire

16- Air Algérie, Prix de la Meilleure compagnie aérienne en Afrique

17- Directeur général de la Caisse générale de retraite des agents de l'Etat (CGRAE), Berthé Aboudramane, Prix du meilleur manager d'institution de prévoyance sociale

18- Dr KONATE SEIDOU, DG du CNTS, Prix de d'honneur national de l'excellence professionnelle en matière de transfusion sanguine

19- Groupe Carré d'Or

20- Prix de la Meilleure entreprise privée de Côte d'Ivoire, Ouattara Karim, directeur général du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Prix du meilleur manager de société de gestion du droit d'auteur.

21- Charles- Emmanuel Yace, PDG de Exat, Prix du Meilleur manager du secteur de l'agroalimentaire