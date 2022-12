Ile Maurice: Bilan - Padayachy se montre satisfait de la reprise post-pandémique

Face à la presse hier lundi le 19 décembre, le ministre des Finances a affiché sa satisfaction devant un bilan positif et encourageant pour 2022 malgré un contexte international postpandémique difficile. Il attribue ce résultat à la confiance retrouvée et au climat des affaires maintenu grâce aux mesures boucliers et d'accompagnement mises en place par l'État.

Le ministre des Finances a tout l'air d'être satisfait. C'est, en effet, le principal message qu'il a voulu faire passer hier à la presse à l'issue d'un bilan de l'économie en 2022. Avec une croissance de 7,2 % cette année, croissance qui sera de 5 % en 2023, malgré les risques de récession et les effets économiques de la guerre russo-ukrainienne, couplée aux investissements étrangers totalisant Rs 25 milliards en 2022 et aux exportations de Rs 292 milliards, la reprise économique semble bien engagée, explique-t-il.

Le ministre est convaincu qu'à la base de cette performance économique il y a la campagne de vaccination de la population engagée en 2020 et 2021 et qui aura été, dit-il, un game changer, permettant au pays de fermer le chapitre du Covid et d'en ouvrir un nouveau, axé sur la consolidation économique et une amélioration des principaux indicateurs économiques. "Il y a eu un effort collectif national, ce qui a permis aujourd'hui un retour de confiance au sein de la population", constate Renganaden Padayachy.

Le ministre des Finances se réjouit que le soutien financier accordé aux entreprises, aux travailleurs comme à la population dans son ensemble pendant les deux confinements, ait permis d'éviter d'avoir sur les bras 100 000 chômeurs et des entreprises en faillite. Cela tout en maintenant le climat des affaires dans le pays. "Passer d'une contraction économique de 15 % en 2020 et d'une croissance de moins de 4 % l'année dernière à 7,2 % cette année n'est pas une mince affaire", s'exclame Renganaden Padayachy, rappelant dans la foulée que le pays aura mobilisé cette année des investissements nationaux de Rs 105 milliards, dont Rs 80 milliards relevant du privé.

Renganaden Padayachy récuse l'idée que la croissance de 7,2 % soit tirée essentiellement par le tourisme suite à l'ouverture des frontières en octobre 2021. Certes, il y contribue d'une manière significative, dit-il, mais il y a d'autres secteurs, comme les services financiers et l'exportation, qui ont dopé la croissance économique en 2022.

Face à la perte du pouvoir d'achat en raison d'une inflation galopante, le ministre Padayachy a énuméré un certain nombre de mesures prises dans le Budget national 2022/23 pour soutenir financièrement ceux qui sont économiquement faibles, soit l'augmentation des aides sociales, l'allocation mensuelle de Rs 1 000 à ceux touchant moins de Rs 50 000 mensuellement, la réduction des pressions fiscales pour les ménages de classe moyenne, ou encore l'élimination des taxes municipales. Va-til étendre l'allocation de Rs 1 000 puisée de la CSG, compte tenu de la situation précaire de beaucoup de familles ? À cette question de la presse, le ministre répond que la situation sera analysée et, si besoin est, le gouvernement viendra avec de nouvelles mesures de soutien.

Par ailleurs, le ministre Padayachy dit comprendre que la récente hausse du taux directeur (repo rate) à 4,50 %, après trois autres au courant de l'année, impactera directement enlever l'endettement des ménages et celui des entreprises. Il rappelle toutefois que la Banque de Maurice a déjà pris des mesures pour rendre plus flexibles les conditions assorties aux prêts à longue échéance. "J'ai demandé à la Banque de Maurice de suivre de près les banques commerciales pour qu'elles jouent le jeu", dit-il.