Ile Maurice: Banques - La BoM ouvre un centre de compensation en RMB

La Banque de Maurice franchit une nouvelle étape dans sa politique de compensation bancaire avec l'institution d'un RMB Clearing Centre. Celui-ci a été lancé la semaine dernière en présence du gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam, de son premier adjoint, Kona Yerukunondu, de l'ambassadeur de Chine à Maurice, Zhu Liying, ainsi que du CEO de la Bank of China à Maurice, Li Lianhong.

Le lancement de cette chambre de compensation RMB (renminbi ou yuan, la monnaie chinoise) fait suite à la tenue il y a deux semaines du Forum de coopération économique Maurice-Chine, au cours duquel le ministre des Finances a annoncé qu'un centre de compensation RMB à Maurice sera bientôt une réalité.

Ainsi, le renminbi est désormais la cinquième devise la plus utilisée au monde, derrière le dollar américain, l'euro, la livre sterling et le yen japonais. Le FMI l'a inclus d'ailleurs dans son panier de devises de droits de tirage spéciaux (DTS) depuis septembre 2016, et a récemment relevé sa pondération de référence de 10,92 % à 12,28 % en avril 2022.

Selon Harvesh Seegolam, le RMB Clearing Center devrait faciliter les échanges avec la Chine en permettant les règlements directement dans cette monnaie sans avoir besoin d'une monnaie intermédiaire. Initialement, la Banque de Chine à Maurice est la seule banque désignée qui peut compenser les transactions libellées en RMB, mais d'autres banques commerciales sont intéressées à s'y lancer.

De son côté, le député du Parti travailliste, Arvin Boolell a, lors d'une conférence de presse, vendredi, exprimé de sérieuses réserves sur la création de ce centre. Il insiste sur le fait que contrairement au dollar, la monnaie chinoise est contrôlée. Pour lui, le dossier doit être traité avec la grande prudence, tout en respectant les provisions de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act.

Par ailleurs, on relève que le commerce bilatéral entre la Chine et l'Afrique a atteint USD 254 milliards et se fait encore largement via le billet vert américain. L'île Maurice devient le troisième pays d'Afrique à avoir un centre de compensation en RMB après l'Afrique du Sud et la Zambie. D'autres pays d'Afrique, tels que le Kenya, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria et le Ghana, ont également exprimé leur intérêt pour la création d'un centre de compensation en RMB.

Les meilleurs centres de compensation en RMB classés à l'échelle mondiale se trouvent à Hong-Kong, au Royaume-Uni, à Singapour, aux États-Unis et à Taïwan. Maurice ambitionne d'avoir une portée régionale et de devenir l'un des meilleurs centres mondiaux de compensation offshore en RMB.