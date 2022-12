Ile Maurice: Bilan - Le ministère annonce plusieurs projets pour 2023

Leela-Devi Dookun-Luchoomun, la ministre de l'Éducation, a dressé le bilan 2021/2022 du secteur éducatif, hier lundi 19 décembre, à Ébène, lors d'une conférence de presse Évaluant la situation par secteur, la ministre a affirmé que Maurice n'a pas été épargnée par la pandémie.

Le ministère a étayé divers projets, en cours et à venir, pour 2023. "Il était crucial de maintenir les enfants connectés à leurs études, et de développer une stratégie de résilience afin d'assurer la continuité. D'où le changement du calendrier scolaire pour qu'ils complètent leur programme avant les examens." La majeure partie a été concentrée au pré-primaire, secteur vital pour l'acquisition des bases pédagogiques. Le Mauritius Institute of Education (MIE) et l'Early Childhood Education Authority ont travaillé dans cette optique. Un plan d'action pour la formation des enseignants a été mentionné ainsi que celle des psychologues pour plus de soutien.

Au niveau de la primaire, mention a été faite de la provision de tablettes aux élèves des Grades 5 et 6 avec l'aide de l'Inde. La ministre a mis l'accent sur l'introduction de la santé et de la natation scolaire dès le plus jeune âge. Concernant le secondaire, elle a annoncé des collaborations avec des pays comme le Canada et la Malaisie pour des projets pédagogiques en technologie, ainsi que la mise en place du National Secondary Education Board.

À l'heure des questions, Leela-Devi Dookun-Luchoomun a affirmé que les élèves de l'Extended Programme bénéficieront de l'encadrement nécessaire. "On doit trouver des solutions. Il est aussi important que les jeunes sortent des quatre murs et apprennent de nouvelles choses. Nous travaillons sur un projet en ce sens, et continuerons à investir énormément dans le secteur. Par exemple, les granted aided schools ont bénéficié de Rs 5,1 milliards."

Sur le plan de l'enseignement supérieur , beaucoup d'améliorations ont été notées, a-t-elle indiqué. 33 000 étudiants ont bénéficié de l'exemption des frais de scolarité. Les universités ont enregistré une hausse des inscriptions tandis que certains établissements ont aussi progressé. À l'exemple de l'Université de Maurice qui a grimpé dans les classements et l'Université des Mascareignes qui a développé son laboratoire robotique. En matière de formation technique, des collaborations avec les autorités indiennes ont été évoquées. Une nouvelle institution sera lancée à Beau-Vallon. Sont aussi prévus un School Certificate en "care" et l'élaboration d'un système de crédits de la Higher Education Commission, entre autres.